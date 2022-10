FX gibt grünes Licht für «Never Let Me Go»

US-Fernsehen

Viola Prettejohn wurde inzwischen als Hauptdarstellerin vorgestellt.

FX hat grünes Licht fürgegeben, eine Dramaserie, die von Kazuo Ishiguros gleichnamigem Science-Fiction-Roman aus dem Jahr 2005 inspiriert ist. Neben Viola Prettejohn sind Tracey Ullman, Kelly Macdonald, Aiysha Hart, Spike Fearn, Shaniqua Okwok, Gary Beadle, Kwami Odoom, Susan Brown, Keira Chanse und Edward Holcroft zu sehen.Die Thrillerserie folgt Thora (Viola Prettejohn), einem rebellischen Teenager-Klon, der aus dem Internat flieht, in dem sie und ihre Stars vor der Gesellschaft versteckt werden. Als sie beginnt, undercover in der Außenwelt zu leben, setzt sie unwissentlich Ereignisse in Gang, die eine Revolution auslösen und die Grenzen des Menschseins austesten werden.Die Serie wird von DNA Productions mit FX Productions und Searchlight Television produziert. Melissa Iqbal hat den Pilotfilm geschrieben und fungiert als Showrunnerin. Sie ist auch ausführende Produzentin neben dem Regisseur des Pilotfilms, Marc Munden, Garland, Macdonald, Reich und Maria Fleischer von DNA Productions sowie Ishiguro. Kharmel Cochrane fungierte als Casting Director.