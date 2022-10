BR zeigt neue «Servus Baby»-Folgen

TV-News

Lou, Mel, Eve und Tati kommen im Dezember in den neuen Folgen von «Servus Baby» zurück ins deutsche Fernsehen und das Gefühlschaos geht weiter.

Am Samstag, den 17. Dezember, werden vier neue, jeweils 30-minütige Folgen der Comedy-Serieim BR Fernsehen ausgestrahlt. Die Ausstrahlung beginnt am späten Abend ab 22:15 Uhr. Im Vorfeld der neuen Episoden werden ab dem 24. November 2022 immer donnerstags um 23:15 die bisherigen acht Episoden in Doppelfolgen wiederholt und danach nach und nach in der ARD Mediathek eingespeist. Wer die neuen Folgen nicht im linearen Fernsehen, sondern schon früher sehen möchte, kann dies ab dem 9. Dezember in der ARD Mediathek tun. Ab dann sind sie als Box-Set abrufbar.Die Drehbücher der neun Folgen schrieben erneut Felix Hellmann und Nathalie Spinell, die auch Regie führt. Produzenten der Serie sind Maren Lüthje und Florian Schneider, welche für PSSST! Film produzierten. Die Redaktion für den BR leiteten Natalie Lambsdorff und Tobias Schultze. Die Hauptrollen sind wie zuvor mit Josephine Ehlert als Lou, Genija Rykova als Mel sowie Teresa Rizos als Eve und Xenia Tiling als Tati besetzt.Auf dem Weg in neue Lebensphasen hält die Vorweihnachtszeit einen Korb voller Überraschungen für Lou, Mel, Eve und Tati bereit: "erotische Vulkane", ungebetene Mütter, kleine Knirpse, doppelte Vaterschaften und eine Ex-Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs torpedieren vermeintliche Familienkonzepte. Am Ende bricht auch noch die Heilige Nacht in all ihrer Unerbittlichkeit über alle herein.