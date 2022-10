phoenix nimmt «#rosenfeld/feldenkirchen» aus dem Programm

TV-News

Dagmar Rosenfeld und Markus Feldenkirchen werden künftig keine Diskussionen mehr bei phoenix führen.

Das Talk-Formatwurde eingestellt, wie der Nachrichtensender phoenix dem Branchendienst ‚DWDL‘ bestätigte. Die letzte Folge mit dem Thema «Sommer 22 – Krise kennt keine Ferien» lief bereits Anfang Juli dieses Jahres. Der Talk kehrte nach der Sommerpause nie zurück, obwohl das Format noch immer in den kommenden Wochen regelmäßig in der Programmankündigung auftaucht. Laut des Berichts handle es sich hierbei jedoch um ein „technisch begründetes Versehen“ – die Sendung selbst wird nicht fortgeführt.„Der Ukraine-Krieg, die daraus resultierende Energiekrise und die anhaltende Corona-Pandemie haben bei phoenix zu einer starken Ausweitung der täglichen Live-Berichterstattung geführt. Aufgrund dieser Situation und der begrenzten Ressourcen hat phoenix die Sendung «#rosenfeld/feldenkirchen» Anfang Oktober eingestellt“, wird ein Sendersprecher zitiert.Nachdem sich RTL Nikolaus Blome geschnappt hatte, nahm der Sender den wöchentlichen Schlagabtausch «Augstein und Blome» aus dem Programm, brachte jedoch bereits im Sommer 2021 ein Nachfolge-Format an den Start. In den vergangenen beiden Jahren diskutieren stattdessen ‚WamS‘ - Chefredakteurin Dagmar Rosenfeld und ‚Spiegel‘-Journalist Markus Feldenkirchen immer donnerstags 15 Minuten in «#rosenfeld/feldenkirchen» bei phoenix ein aktuelles Ereignis.