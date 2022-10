Warner Bros. Discovery schreibt bis zu 4,3 Milliarden US-Dollar ab

Wirtschaft

Das Unternehmen versuchte im dritten Quartal 2022 alleine mit Restrukturierungskosten in Höhe von bis zu 1,6 Milliarden US-Dollar zu sparen.

Warner Bros. Discovery, das versucht, seine Kostenstruktur in der Bilanz zu optimieren, sagte, dass es insgesamt zwischen 3,2 und 4,3 Milliarden Dollar an Restrukturierungskosten vor Steuern im Zusammenhang mit der Übernahme von WarnerMedia durch Discovery aufwenden wird. Das Medienunternehmen gab die voraussichtlichen Spannen für diese Kosten in einem SEC-Filing am Montag bekannt. Für das dritte Quartal 2022 rechnet WBD mit Restrukturierungskosten in Höhe von 1,3 bis 1,6 Mrd. Dollar."Als Teil seines Plans zur Erzielung signifikanter Kostensynergien hat das Unternehmen im dritten Quartal 2022 den Rahmen für seine laufenden Restrukturierungs- und Transformationsinitiativen fertiggestellt, die unter anderem Bewertungen der strategischen Inhaltsprogrammierung, organisatorische Umstrukturierungen, Aktivitäten zur Standortkonsolidierung und andere Kosten für die Beendigung von Verträgen umfassen werden", so WBD."Während die Umstrukturierungsbemühungen des Unternehmens andauern, einschließlich der strategischen Analyse von Programminhalten, die zu zusätzlichen Wertminderungen führen könnten, wird erwartet, dass die Umstrukturierungsinitiativen bis Ende 2024 im Wesentlichen abgeschlossen sein werden", so Warner Bros. Discovery in der Mitteilung.