ProSieben programmiert kurzfristig neue Thilo-Mischke-Doku

Salami-Taktik, die Zweite: ProSieben hat für den kommenden Montag, 31. Oktober, eine neue Dokumentation von Investigativ-Reporter Thilo Mischke angekündigt, die sich um das Thema Rüstung dreht. Sie trägt den Titelund wird um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Für den Film recherchiert Mischke in der Ukraine und trifft auf Vertreter der Rüstungsindustrie. „Hinter dem europäischen Wunsch nach Freiheit und Sicherheit steht eine ganze Industrie. Wie sie funktioniert und ob sie die Freiheit bewahren kann, wollen wir mit unseren Recherchen zeigen“, sagt Mischke über seine nächste Doku.Im ukrainischen Charkiw trifft Thilo Mischke auf Zivilisten, die im Schnellmodus zu Soldaten ausgebildet werden. Er hinterfragt bei Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, Generalleutnant Alfons Mais und zahlreichen Bundeswehrrekruten die tatsächliche Einsatzfähigkeit des deutschen Heeres. Und wird auf der Eurosatory-Rüstungsmesse mit der überraschenden Aussage konfrontiert: „Krieg ist das, was wir als Rüstungsindustrie am wenigsten sehen wollen.“Mischkes Rüstungs-Doku verdrängt damit am kommenden Montag den ursprünglich geplanten-Marathon, der bis 3:15 Uhr aus insgesamt 16 Folgen hätte bestehen sollen. Die Nerds um Sheldon Cooper müssen nicht zum ersten Mal das Feld räumen. Auch für den heutigen Montag waren ursprünglich zahlreiche Folgen der US-Sitcom angekündigt gewesen, doch ProSieben entschied sich in der vergangenen Woche dazu, den preisgekrönten Dokumentarfilmsowie einen anschließenden Talk mit Klaas Heufer-Umlauf ins Programm zu nehmen. Dadurch stellt sich die Frage, inwieweit die seltsam anmutende Programmplanung der vergangenen Wochen tatsächlich der Realität entsprach oder Hinhalte-Taktik war, um mit einer kurzfristigen Programmänderung für möglichst viel Aufmerksamkeit zu sorgen. Für den 7. November steht derweil am Montagabend ebenfalls noch kein Programmfest. Gut möglich, dass dann wieder eine Dokumentation ins Programm genommen wird.