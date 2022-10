Apple hebt die Preise an

Vermischtes

Auch in Deutschland wird das Abonnement von AppleTV+ um zwei Euro teurer.

Apple erhöht zum ersten Mal die Gebühren für die Abo-Dienste Apple Music und Apple TV+ . In den USA und Deutschland werden die Kosten für Apple TV+ für neue und bestehende Abonnenten auf 6,99 US-Dollar respektive 6,99 Euro pro Monat steigen. Das ist eine 40-prozentige Erhöhung von den ursprünglichen 4,99 US-Dollar/Euro pro Monat, dem Preispunkt, mit dem der Dienst ursprünglich im November 2019 startete.Apple bietet weiterhin spezielle kostenlose Angebote für Apple Music und Apple TV+ für Kunden an, die bestimmte neue Produkte kaufen. Beim Kauf eines neuen iPhones, iPads, Apple TV 4K oder Macs gibt es drei Monate Apple TV+ gratis, beim Kauf von AirPods, Beats-Kopfhörern oder HomePod-Lautsprechern sechs Monate Apple Music gratis.In Bezug auf Apple TV+ sagte ein Vertreter des Unternehmens dem US-Dienst ‚Variety‘: "Wir haben Apple TV+ zu einem sehr niedrigen Preis eingeführt, weil wir nur mit ein paar Sendungen und Filmen angefangen haben. Drei Jahre später beherbergt Apple TV+ eine umfangreiche Auswahl an preisgekrönten und viel gelobten Serien, Spielfilmen, Dokumentationen sowie Kinder- und Familienunterhaltung von den kreativsten Geschichtenerzählern der Welt."