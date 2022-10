BBC bestätigt David Tennant als neuen Doctor

England

Am Sonntag lief die letzte neue Folge mit Jodie Whittaker. Der neue Doctor muss allerdings erst einmal warten, es kommt ein altes Gesicht zurück.

Jodie Whittaker, der 13. Doctor in der langjährigen und äußerst beliebten BBC-Serie «Doctor Who», hat sich am Sonntag, den 23. Oktober, regeneriert. Zur Überraschung tauchte nicht Ncuti Gatwa auf, der die Rolle übernehmen sollte, sondern David Tennant, der den zehnten Doktor spielte. Die BBC versicherte: Tennant ist auch der 14. Doctor. Er und Catherine Tate spielen ihre Rollen anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der Serie erneut. Die BBC hat bestätigt, dass sie in drei Sonderfolgen auftreten werden, die im November 2023 ausgestrahlt werden sollen."David Tennant, der bisher als 10. Doctor bekannt war, ist nun auch als 14. Doctor bekannt. Verwirrt? Keine Sorge, er scheint auch ein wenig verwirrt zu sein", so die BBC in einer Erklärung. «Doctor Who»-Showrunner Russell T. Davies sagte: "Wenn Sie dachten, dass das Auftauchen von David Tennant ein Schock war, haben wir noch viele weitere Überraschungen auf dem Weg. Der Weg zu Ncutis 15. Doktor ist gespickt mit Geheimnissen, Horror, Robotern, Puppen, Gefahr und Spaß. Und wie hängt er mit der Rückkehr der wunderbaren Donna Noble zusammen? Wie, was, warum? Wir geben Ihnen ein Jahr Zeit zum Spekulieren, und dann ist die Hölle los.“Der nächste Doctor, gespielt von «Sex Education»-Star Ncuti Gatwa, wird nach Tennant die Kontrolle über die Tardis übernehmen. Seine erste Folge wird über die Weihnachtsfeiertage im Jahr 2023 ausgestrahlt. Für die Specials wurde im Mai bekannt gegeben, dass die «Heartstopper»-Darstellerin Yasmin Finney als Rose zur Besetzung gestoßen ist, und es gibt auch eine mysteriöse neue Figur, die von Neil Patrick Harris gespielt wird.