«Gebt Gummi, Girls!»: Frauenpower bei Bild TV

TV-News

Der Nachrichtensender startet eine neue Doku-Soap über Rennfahrerinnen in der Männerdomäne Motorsport.

Am gestrigen Montag, 24. Oktober, startete bei Bild TV die Doku-Soap, von der der Nachrichtensender insgesamt vier Folgen produziert hat. In dem Bild Original zeigen fünf Rennfahrerinnen, wie Frauen mit viel PS umgehen können. „Authentisch und voller Leidenschaft“ für ihren Sport erzählen die Rennfahrerinnen Fabienne Wohlwend, Carrie Schreiner, Celina Martin, Stephanie Halm und Jndia Erbacher von ihren persönlichen Erfolgen, von ihren wichtigsten Zielen und welchen Herausforderungen sie sich stellen müssen. Die vierteilige Reihe, die immer montags um 20:15 Uhr gesendet wird, bietet auch Einblicke ins Privatleben der Sportlerinnen.So erzählt Erbacher von ihrem ersten Drag Race, an dem sie im Alter von 20 Jahren teilnahm. Mit ihrem 11.000 PS-starkem Dragster erreichte sie bis zu 500 km/h und ist inzwischen eine der Schnellsten Rennfahrerinnen Europas. Die Doku-Soap begleitet zudem die 38-jährige Mutter Stephanie Halm bei der Truck-Racing-Europameisterschaft. Mit ihrem fünf Tonnen schweren Rennwagen gewann sie schon mehrmals die französischen Truck-Meisterschaften. Thema ist auch das Ziel von Carrie Schneider, die die Nordschleife des Nürburgrings in unter acht Minuten im GT3 absolvieren will„Bei den Männern ist es klar, die können Motorsport machen – die sind schnell, die sind stark – und als Frau muss man sich diesen Ruf erst erarbeiten“, meint Stephanie Halm. Wie sich die fünf Rennfahrerinnen ihren Ruf erarbeitet haben, sieht das Publikum immer montags um 20:15 Uhr bei Bild TV.