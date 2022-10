«Parish»-Mitschöpfer verlässt Serie

TV-News

Hinter dieser Aktion sollen „ernsthafte Anschuldigungen“ stehen.

Sunu Gonera, Mitschöpfer und ausführender Produzent der kommenden AMC-Dramaserie, wurde nach einer internen Untersuchung von "sehr ernsten Anschuldigungen" gegen ihn aus dem Projekt entfernt. "Wir haben vor kurzem von einigen sehr ernsten Anschuldigungen gegen eine Person erfahren, die an dieser Produktion arbeitet. Diese Person wurde sofort suspendiert und nach Abschluss einer internen Untersuchung gekündigt", teilte AMC dem US-Branchenblatt ‚Variety‘ in einer Erklärung mit.‚Deadline‘ berichtete am Montagnachmittag, dass "laut mehreren Quellen der Vorwurf eines sexuellen Übergriffs im Zusammenhang mit einem Vorfall erhoben wurde, der sich Ende September in einer Wohnung außerhalb der Produktionszeiten ereignete."Gonera ist zusammen mit Danny Brocklehurst der Schöpfer von «Parish», das auf einem britischen Format von Brocklehurst und Jim Poyser basiert. Theo Travers fungiert als Showrunner, und Gonera führte beim Pilotfilm Regie. Giancarlo Esposito spielt einen Taxifahrer, dessen Leben auf den Kopf gestellt wird, als er sich bereit erklärt, einen in New Orleans ansässigen simbabwischen Gangster zu chauffieren, der dafür berüchtigt ist, undokumentierte Einwanderer an den Südhäfen der USA auszubeuten. Die Serie, die im Jahr 2023 auf AMC und AMC Plus ausgestrahlt werden soll, erhielt im März dieses Jahres grünes Licht.