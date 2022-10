Quotencheck

Das neue Format hat Sat.1 gleich vier Mal am späten Montagabend ausprobiert. Zum Glück ist die Sendung gescheitert, der Inhalt ist verstörend.

Im Anschluss an das erfolgreiche «Hochzeit auf den ersten Blick» hat Sat.1 eine neue Sendung ausgestrahlt. Im Mittelpunkt stand Paartherapeut Luis Kimyon, der bei «Lieben & Leben in Hollywood» per Ferndiagnose die Reichen und Schönen aus der Stadt der Engel eher unfreiwillig behandelte. Gleich vornweg: Menschen, die sich für Therapeuten halten und via Ferndiagnose arbeiten, sind unprofessionell.In der ersten Folge geht Sat.1 gleich mehreren Fragen nach. Was ist, wenn The Rock spontan und uneingeladen auf einer Hotel-Hochzeit als Sänger einspringt oder wieso wirft Paul McCartney seinen Verlobungsring aus dem Fenster? Das Team der Produktion spricht mit dem Fernsehtherapeut über diese Themen. Der Auftakt um 23:00 Uhr verlief mit 0,54 Millionen Zuschauern recht erfolgreich, der Marktanteil lag bei 3,6 Prozent. 0,21 Millionen Umworbene waren dabei, sodass man einen Marktanteil von 6,3 Prozent verbuchte.In der zweiten Folge sollte Luis Kimyon beantworten, warum George Clooney wohl nie zum Friseur geht. Auch wie ein Paparazzo arbeitet, sollte das Sat.1-Gesicht beantworten. Der Psychotherapeut sollte die Geheimnisse der Berühmten einordnen. Dies sahen am 10. Oktober immerhin 0,32 Millionen Zuschauer, sodass ein Marktanteil von zweieinhalb Prozent erzielt wurde. Mit 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden 4,0 Prozent Marktanteil erzielt.In Ausgabe drei sollte der Paartherapeut sagen, welche Stars heimlich ineinander verliebt waren. Mit Sicherheit werden die großen Geheimnisse aus Hollywood am Montagabend um 23.00 Uhr bei Sat.1 geklärt. Luis Kimyon bringt die Expertise mit, um heimliche Schwärmereien einzuordnen. Doof, dass das nur noch 0,24 Millionen Zuschauer sehen wollten. Dies sorgte für einen Marktanteil von zwei Prozent. Bei den Werberelevanten lief es mit 0,09 Millionen und 3,2 Prozent auch nicht besser.Im Staffelfinale, das am Montag, den 24. Oktober, um 23.00 Uhr auf Sendung geschickt wurde, konnte endlich die Frage gelöst werden, warum sich der Bruder von Mariah Carey in den Dschungel zurückgezogen hat. Außerdem wurde das Patchwork-Geheimnis des legendären Clans von Bruce Willis veröffentlicht. 0,31 Millionen Zuschauer wurden mit dem Wissen erleuchtet, der Marktanteil belief sich auf 2,4 Prozent. Mit 0,14 Millionen jungen Zusehern fuhr man 4,6 Prozent Marktanteil ein.«Lieben & Leben in Hollywood» ist hoffentlich Geschichte. Nur 0,35 Millionen Zuschauer waren im Durchschnitt dabei, die Fernsehstation sicherte sich einen Marktanteil von 2,6 Prozent. Mit 0,14 Millionen Umworbenen wurden 4,5 Prozent Marktanteil erzielt. Das Konzept ist wirklich dünn und sollte maximal eine kleine «taff»-Rubrik sein.