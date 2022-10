«Joko & Klaas gegen ProSieben» läuft weiter spitze

Quotennews

Die Fernsehstation aus Unterföhring punktete mit einer neuen Ausgabe. Am Mittwoch sind Joko und Klaas dann wieder mit ihren 15 Minuten auf Sendung.

Wenn ProSieben nicht gerade an einem Samstagabend im Hochsommer ein Best-of vonausstrahlt, sind die Werte für gewöhnlich spitze. Problematisch ist nur, dass die Reichweiten beim Gesamtpublikum etwas enttäuschend sind. Den Start der aktuellen Staffel verfolgten 1,24 Millionen Zuschauer, nun waren sogar 1,42 Millionen Zuseher dabei. Der Marktanteil von 5,9 Prozent liegt meilenweit über dem sonstigen ProSieben-Ergebnis.Joachim Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Steven Gätjen unterhielten mit ihren Gegenspielern Nilam Farooq, Edin Hasanovic, Viviane Geppert, Janin Ullmann, Sophie Passmann und Cro 1,00 Millionen Werberelevante, die FloridaTV-Produktion aus den Bavaria-Studios in München sorgte für 17,2 Prozent Marktanteil.Um 23.10 Uhr folgte eine weitere Ausgabe von, Klaas Heufer-Umlauf blieb weitere 75 Minuten auf Sendung. 0,38 Millionen Menschen verfolgten die Sendung, in der Fatih Akin seinen Film «Rheingold» vorstellte. Im Schlepptau hatte er den Xatar-Darsteller Emilio Sakraya und den echten Xatar. Die Sendung erreichte 0,30 Millionen junge Menschen, die auf 11,1 Prozent Marktanteil kam. Im Anschluss verbuchte die-Wiederholung noch 7,7 Prozent.