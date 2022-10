RTLZWEI zeigt Hummels-Doku noch vor der WM

TV-News

Im November kehrt Cathy Hummels mit ihrer neuen Personality-Doku ins deutsche Fernsehen zurück.

In den vergangenen Monaten war viel um «Kampf der Realitystars»-Moderatorin Cathy Hummels in der Klatschpresse geschrieben worden, nun bricht sie ihr Schweigen. In der RTZLWEI-Dokugewährt die Moderatorin Einblicke in ihr neues Leben. Thematisiert werden die Trennung von Fußballstar Mats Hummels, der Spagat zwischen Arbeitswelt und Mutterrolle sowie der Umgang mit ihren Depressionen. Über mehrere Monate hinweg hat sich die Moderatorin und Bestseller-Autorin von RTLZWEI begleiten lassen und nimmt das Publikum in der neuen Sendung mit in ihre Welt. Der Film wird von der Berliner Produktionsfirma Sichtfeld Media produziert.Erzählt wird Cathy Hummels‘ bewegtes Leben mit allen Höhen und Tiefen. Vom bayerischen Unterschleißheim bis in die weite Welt: Cathy stellt sich jeder neuen Herausforderung, der sie auf ihrem Weg begegnet. So steht sie in Los Angeles beim internationalen Remake des Erfolgsformats «X-Factor: Das Unfassbare» vor der Kamera und versucht sich in den USA abseits der deutschen Öffentlichkeit wieder an die Dating-Welt heranzutasten. Zurück in Deutschland geht es direkt zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises, den sie als Moderatorin von und für «Kampf der Realitystars» entgegennehmen darf. Ein Event jagt das andere und so wartet gleich die nächste große Challenge auf die ambitionierte Unternehmerin – die Organisation ihres Oktoberfest-Events. Beim "Wiesn-Bummel" zählt Cathy hochkarätige Promis wie zum Beispiel Evelyn Burdecki und Christine Neubauer zu ihren Gästen auf dem größten Volksfest der Welt.„Es ist Zeit einen Neuanfang zu machen. Dafür bin ich in jeder Hinsicht bereit. Volle Fahrt voraus in die Zukunft“, sagt Cathy über die Dokumentation, die am 16. November um 20:15 Uhr bei RTLZWEI ausgestrahlt wird. «Cathy Hummels – Alles auf Anfang» steht sieben Tage vor TV-Ausstrahlung bereits beim Streamingdienst RTL+ auf Abruf bereit.