«Interior Chinatown»: Jetzt spielen auch Bennet und Chieng mit

US-Fernsehen

Das neue Hulu-Projekt, das international bei Disney+ läuft, hat zwei weitere Darsteller verpflichtet.

Chloe Bennet und Ronny Chieng haben sich der Besetzung der Serieangeschlossen, die derzeit bei Hulu in Arbeit ist. Die beiden gesellen sich zu dem bereits angekündigten Hauptdarsteller Jimmy O. Yang. Die Serie wurde Anfang Oktober bei Hulu bestellt. Der Streamer gab außerdem bekannt, dass Taika Waititi an Bord gekommen ist, um bei dem Pilotfilm Regie zu führen und die Produktion zu übernehmen.«Interior Chinatown» basiert auf dem gleichnamigen Buch von Charles Yu. Laut der offiziellen Logline folgt die Serie "der Geschichte von Willis Wu (Yang), einer Hintergrundfigur, die in einem Polizeiprozess gefangen ist und versucht, seinen Weg in die größere Geschichte zu finden – und dabei Geheimnisse über die seltsame Welt, in der er lebt, und die vergrabene Geschichte seiner Familie entdeckt".Bennet wird Lana Lee spielen. In ihrer offiziellen Charakterbeschreibung heißt es: "Detective Lana Lee ist eine neue Hauptdarstellerin, die ihr Debüt in der prozessualen Polizeiserie 'Black & White' gibt. Lana bringt neue Energie in die verlässliche, aber überstrapazierte Prämisse der Serie. Lana strahlt Kompetenz und einen Hauch von Geheimnis aus und verkörpert alles, wovon Willis geträumt hat: Erfolg, ein mögliches Liebesinteresse und eine größere Rolle in der Geschichte. Lana ist selbstbewusst, fesselnd und rätselhaft und kann leicht zwischen den Welten hin- und herwechseln – aber diese Fähigkeit hat ihre eigene komplizierte Realität. Als Lana Willis' Hilfe bei einem wichtigen Fall in Anspruch nimmt, bilden die beiden eine unwahrscheinliche Partnerschaft."