Quotencheck

Der Fernsehsender VOX hat im August und September gleich mehrere Spielfilme der Kult-Reihe ausgestrahlt.

Ian Fleming kreierte den Geheimagenten James Bond, der im Auftrag der Majestät arbeitet. Bis zu seinem Tod im Jahr 1964 sind insgesamt zwölf Romane und neun Kurzgeschichten erschienen, inzwischen müssen die Geschichten von anderen Autoren verfasst werden. Immer wieder werden Marathons der Reihe angekündigt, doch noch keine einzige Free-TV-Fernsehstation hat es geschafft, alle Filme chronologisch auszustrahlen.VOX startete mit «James Bond 007» am Donnerstag, den 4. August, um 22.00 Uhr. Die Zuschauer konnten sich auf „Der Hauch des Todes“ freuen, dem ersten Film mit Timothy Dalton. Der Spielfilm aus dem Jahr 1987 lockte 0,78 Millionen Zuschauer an, wovon 0,20 Millionen Zuseher zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Der Zielgruppen-Wert lag bei 6,6 Prozent. Sieben Tage später war „Lizenz zum Töten“ zu sehen, der um 22.20 Uhr auf 0,82 Millionen Zuschauer kam. 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährige führten zu 7,7 Prozent Marktanteil.Mit dem 17. Film der Reihe wechselte VOX den Sendeplatz auf den 20.15-Uhr-Slot. „Goldeneye“, der erste Film mit Pierce Brosnan, sicherte sich 1,28 Millionen Fernsehzuschauer. Bei den Umworbenen blieb der Film aus dem Jahr 1995 bei überschaubaren Zuschauerzahlen, denn es wurden 0,30 Millionen und somit 5,6 Prozent Marktanteil gemessen. Sieben Tage später hieß es „Der Morgen stirbt nie“, der Film wurde von 1,21 Millionen Menschen verfolgt. Die Produktion holte sich 0,31 Millionen junge Zuschauer und somit sieben Prozent Marktanteil.Am 1. September setzte die Fernsehstation aus Köln auf „Die Welt ist nicht genug“. Der vorletzte Brosnan-Streifen brachte 1,38 Millionen Fernsehzuschauer, die Produktion aus dem Jahr 1999 brachte VOX 0,36 Millionen werberelevante Zuschauer. In der Zielgruppe wurden siebeneinhalb Prozent ermittelt. Mit „Stirb an einem anderen Tag“ wurden 1,21 Millionen Zuschauer erreicht. Am 8. September konnten sich die Verantwortlichen des Senders über 0,40 Millionen junge Menschen freuen, die zu 6,5 Prozent Marktanteil führten.Schließlich begann am 15. September die Daniel-Craig-Ära. „Casino Royale“, aus dem Jahr 2006, unterhielt 1,34 Millionen Fernsehzuschauer, die Regiearbeit von Martin Campbell sicherte sich 0,46 Millionen junge Menschen. Bei den Umworbenen wurden neun Prozent ermittelt. Eine Woche später waren 1,48 Millionen Zuschauer bei „Ein Quantum Trost“ dabei, der Marc-Forster-Film aus dem Jahr 2008 brachte es auf 0,52 Millionen junge Menschen und 9,9 Prozent Marktanteil. Mit „Skyfall“, der am 29. September gesendet wurde, endete die Programmierung. 1,54 Millionen Zuschauer verfolgten den Film, der mit 0,52 Millionen Umworbenen auf 10,2 Prozent kam.Die «James Bond 007»-Reihe bei VOX erreichte im September und August im Durchschnitt 1,23 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich sechs Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den Umworbenen wurden 0,36 Millionen Zuseher erzielt, sodass man sich über 7,8 Prozent Marktanteil freuen konnte.