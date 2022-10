«The Morning Show» mit Natalie Morales

US-Fernsehen

Die Schauspielerin kennt man unter anderem durch die Netflix-Serie «Santa Clarita Diet».

Natalie Morales wurde für die dritte Staffel vongecastet. Sie wird als Kate Danton auftreten, Stellas (Greta Lee) beste Freundin aus Stanford, wo sie Teil eines Start-up-Inkubators waren, der von Paul Marks (Jon Hamm) geleitet wird.Morales ist der jüngste Neuzugang in der wachsenden Besetzung von Staffel drei des AppleTV+-Dramas. Zu den anderen kürzlich angekündigten Stars gehören Jon Hamm, Nicole Beharie, Tig Notaro und Stephen Fry sowie Julianna Marguiles, die ihre Rolle aus Staffel zwei wieder aufnehmen wird. Die Serie wird von Jennifer Aniston und Reese Witherspoon angeführt, zu den weiteren Stars gehören Greta Lee, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin, Marcia Gay Harden, Ruairi O'Connor, Hasan Minhaj, Holland Taylor, Tara Karsian und Valeria Golino.Auf dem Bildschirm ist Morales für ihre Auftritte in Serien wie «Dead to Me» und «Santa Clarita Diet» von Netflix , «Abby's» von NBC und «White Collar» von USA Network bekannt. Sie ist auch Filmemacherin und hat 2021 bei dem Film «Language Lessons» an der Seite von Co-Autor Duplass mitgeschrieben, Regie geführt und die Hauptrolle übernommen.