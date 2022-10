«P-Valley» erhält eine dritte Runde

US-Fernsehen

Das Format verzeichnete für die Pay-TV-Station Starz sensationelle Einschaltquoten.

wurde für eine dritte Staffel bei Starz verlängert. Wie Staffel zwei der von Lionsgate produzierten Dramaserie wird auch die dritte Staffel aus zehn Episoden bestehen. Staffel zwei der Serie wurde im Juni auf Starz ausgestrahlt und endete im August. Das Format wurde von der Pulitzer-Preisträgerin Katori Hall entwickelt und basiert auf ihrem Theaterstück "Pussy Valley". Die Serie spielt im Pynk, einem Strip-Club im Mississippi-Delta, und folgt den Angestellten bei ihrem Versuch, in der fiktiven Stadt Chucalissa zurechtzukommen."«P-Valley» hält die Zuschauer weiterhin in Atem, da es die Nuancen des Mississippi-Deltas mit einem noch nie dagewesenen Maß an Menschlichkeit und Kunstfertigkeit einfängt", sagte Kathryn Busby, President of Original Programming bei Starz. "Dieses vielschichtige Drama geht über das Glitzern hinaus und zeigt authentische und komplexe Charaktere, die die Herzen von Kritikern und Zuschauern gleichermaßen erobert haben. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was Katori in der dritten Staffel für uns auf Lager hat." Nach Angaben von Starz erreicht das Format rund 10,3 Millionen Zuschauer.In der Serie spielen Nicco Annan, Elarica Johnson, Brandee Evans, Shannon Thornton, J. Alphonse Nicholson, Parker Sawyers, Harriett D. Foy, Dan J. Johnson, Morocco Omari, Dominic DeVore, Tyler Lepley, Jordan M. Cox, Skyler Joy, John Clarence Stewart, Miracle Watts, Shamika Cotton, Gail Bean, Psalms Salazar, Loretta Devine, Thomas Q. Jones, und Bertram Williams, Jr.