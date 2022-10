Primetime-Check

Wer holt sich gestern das öffentlich-rechtliche Duell? Gewinnt «The Voice» oder «Ninja Warrior»? Und wie schlägt sich «Goodbye Deutschland»? Wir haben die Zahlen!

Das Erste ging mit dem Streifenin den Freitagabend. Der 90-Minüter sicherte sich 4,22 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die für einen Marktanteil von brauchbaren 15,9 Prozent sorgten. Bei den jungen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren ergab sich ein Anteil von 8,2 Prozent bei 0,47 Millionen Zuschauern. Das Zweite setzte aufund erreichte damit 5,49 Millionen Zuschauer insgesamt. Jüngere Zuschauer waren hiervon 0,46 Millionen, wodurch sich der Marktanteil am entsprechenden Markt auf 8,0 Prozent einstellte. Insgesamt reichte es zu guten 20,5 Prozent Marktanteil. Ab 21:15 Uhr übernahm im Zweiten, im Ersten folgte um 21:45 Uhr. Im ZDF sollten noch 4,83 Millionen Zuschauer verbleiben, jüngere Zuschauer ließen sich 0,33 Millionen definieren. Damit blieb der Marktanteil bei guten 18,9 Prozent und 6,0 Prozent am jüngeren Markt. Das Erste konnte 1,95 und 0,22 Millionen Zuschauer halten, die Marktanteile lagen damit bei 8,2 und 4,2 Prozent.Bei RTL gab es eine weitere Folge. Köln sicherte sich so 1,87 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 7,7 Prozent. Aus der klassischen Zielgruppe waren hiervon 0,91 Millionen und damit ein Marktanteil von 16,9 Prozent vertreten. Sat.1 schickte mitebenfalls eine Show über den Äther. Insgesamt schalteten 1,68 Millionen Zuschauer ein, die Zielgruppe definierte sich mit 0,45 Millionen Umworbenen. In Marktanteilen ergaben sich also 6,8 und 8,4 Prozent.ProSieben setzte in der Primetime aufund sicherte sich so 1,15 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Mit 0,36 Millionen Zuschauern aus der Zielgruppe reichte es zu 6,8 Prozent Marktanteil, während es insgesamt 4,8 Prozent am gesamten TV-Markt waren. RTLZWEI sendete den Film «21 Bridges» ► in den Abend und erreichte damit 0,65 Millionen Zuschauer. Aus der Zielgruppe konnten wiederum 0,18 Millionen Zuschauer gemessen werden, wodurch es zu 3,1 Prozent am Markt reichte. Insgesamt reichte es zu 2,5 Prozent Marktanteil.Bei VOX gab es, der Sender ergatterte so 0,82 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 3,2 Prozent. Aus der Zielgruppe konnten hiervon 0,39 Millionen Zuschauer definiert werden, wodurch sich ein entsprechender Marktanteil von 7,0 Prozent ergab. Zu guter Letzt sendete Kabel Eins. Die Serie lief vor 0,69 Millionen Zuschauern insgesamt, aus der Zielgruppe konnten hier 0,18 Millionen gemessen werden, wodurch sich ein entsprechender Marktanteil von 3,1 Prozent einstellte. Insgesamt reichte es zu 2,6 Prozent Marktanteil.