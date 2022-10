Shaquille O'Neal-Doku startet im November

US-Fernsehen

HBO hat eine vierteilige Reihe über den Ausnahmesportler produziert, die ab 23. November wöchentlich ausgestrahlt wird.

HBO Sports Documentaries präsentiert, eine vierteilige Dokumentarserie von Regisseur Robert Alexander und Peter Bergs Produktionsfirma Film 45, die das Leben und die Karriere von NBA Hall of Famer Shaquille O'Neal detailliert beschreibt und am Mittwoch, den 23. November um 21 Uhr startet. Die drei weiteren Episoden werden jeweils eine Woche später veröffentlicht.Shaquille O'Neal: "Wir haben diesen Dokumentarfilm von Anfang an sehr realistisch gehalten, und ich habe das Gefühl, dass es der ehrlichste Einblick in mein Leben und meine Karriere bis zu diesem Zeitpunkt ist. Dieser Prozess hat es mir ermöglicht, öffentlich auf eine Weise zu reflektieren, wie ich es vorher nicht getan habe, und ich bin so stolz auf die Arbeit, die jeder geleistet hat, um das alles zusammenzustellen."Die Reihe enthält neue Interviews mit einigen der bekanntesten Namen im Basketball, darunter O'Neals Teamkollegen Penny Hardaway, Dwyane Wade, Dennis Scott, Brian Shaw, Derek Fisher und Rick Fox, seine Cheftrainer Phil Jackson und Pat Riley sowie der ehemalige General Manager der Los Angeles Lakers, Jerry West. Darüber hinaus enthält die Serie Interviews mit mehreren Mitgliedern von O'Neals Familie, darunter seine Mutter, Dr. Lucille O'Neal, die Geschwister Jamal und Lateefah Harrison und drei seiner Kinder - Taahirah, Shareef und Myles.