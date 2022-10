Freiburg-Remis bringt RTL 3,04 Millionen

Quotennews

Nicht nur SC-Trainer Christian Streich konnte sich am Donnerstag freuen, auch RTL hatte Spaß an der mehrstündigen Übertragung.

Am Donnerstag stand der fünfte und somit das vorletzte Gruppenspiel für den SC Freiburg in der UEFA Europa League an. Das Team von Christian Streich war zum Anpfiff punktverlustfreier Gruppenerster mit zwölf Punkten. Die Partie gegen Olympiakos Piräus endete mit 1:1, damit konnte man den ersten Platz behalten und ist somit im Achtelfinale. Die erste Hälfte, die RTL ab 21.00 Uhr ausstrahlte, erreichte 2,27 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und sicherte sich einen Marktanteil von 8,8 Prozent. Beim werberelevanten Publikum wurden 0,50 Millionen Zuschauer erzielt, der Marktanteil lag bei 8,9 Prozent.Die zweite Hälfte, die weiterhin von Steffen Freund und Marco Hagemann kommentiert wurde, erfreute 3,01 Millionen Zuseher und 15,4 Prozent. Bei den jungen Menschen ermittelte die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) 0,59 Millionen Zuseher. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 12,7 Prozent.Im Nachmittagsprogramm setzte die Fernsehstation aufund. Das Laienschauspiel im Doppelpack interessierte 0,54 sowie 0,86 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, die Marktanteile beliefen sich auf 6,6 sowie 9,3 Prozent. Mit nur 0,12 sowie 0,13 Millionen jungen Leuten, brachte man 8,7 und 8,6 Prozent Marktanteil zusammen.