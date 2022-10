«Unsere Bundeswehr» startet fantastisch

Quotennews

Die neue Reportage-Reihe holte sehr viele Zuschauer. Im Anschluss schlug sich das «K1 Magazin» ebenfalls gut.

Nach nur zwei neuen Geschichten war «Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf!» auch schon wieder Geschichte. Fraglich ist, ob Kabel-Eins-Chef Marc Rasmus den Koch, der gebürtig aus Dorsten stammt, schon vor Januar wieder ins Programm lässt. Jetzt stehen erst einmal vier Ausgaben vonauf dem Plan.Das Team drehte unter anderem im unterfränkischen Hammelburg, in dem unter anderem auch «In the Box» mit Palina Rojinski gedreht wurde. Dort begann morgens um 5:00 Uhr für Christoph der Tag. Zunächst auf dem Truppenübungsplatz, danach durfte der Soldat, der in der Cyber- und Informationseinheit arbeitet, ins Büro. Das Programm war gefragt: 0,77 Millionen Menschen verfolgten die zweistündige Dokumentation, die auf 3,0 Prozent Marktanteil kam. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,40 Millionen gemessen, der Marktanteil lag bei sehr guten 7,1 Prozent.Im Anschluss nahm Reporterin Madita van Hülsen beizusammen mit einem Profikoch die sogenannten Einpersonenpackungen der Bundeswehr unter die Lupe. 0,59 Millionen Menschen blieben dran, der Gesamtmarktanteil wurde mit 3,2 Prozent beziffert. Mit 0,29 Millionen jungen Menschen wurden 6,5 Prozent Marktanteil erreicht.In der Spätschiene wiederholte Kabel Eins, das im Sommer schon bei der Unterföhringer Fernsehstation zu sehen war. Die Wiederholung sicherte sich bis 01.10 Uhr noch 0,17 Millionen Fernsehzuschauer und 2,0 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zusehern wurden 0,09 Millionen verbucht, der Marktanteil belief sich auf mäßige 4,4 Prozent.