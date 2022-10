Amazon stellt 18 neue skandinavische Formate vor

International

Unter anderem wird eine weitere Version von «LOL: Last One Laughing» produziert.

Amazon Prime Video hat 18 neue lokale Produktionen in den skandinavischen Ländern sowie einen Filmdeal mit Nordisk Film für mehrere Territorien vorgestellt. Die Neuigkeiten wurden auf einer Prime-Video-Presents-Veranstaltung in Stockholm bekannt gegeben, an der die Leiterin der nordischen Originale von Prime Video, Karin Lindström, der Leiter der nordischen Inhalte, Andreas Hjertø, und eine Reihe von Talenten aus einigen der kommenden Produktionen teilnahmen.Zu den angekündigten neuen Shows ohne Drehbuch gehören «LOL: Last One Laughing», eine wettbewerbsorientierte Spielshow mit Komikern, die von Eva Röse moderiert wird, «Pranked», eine Prominenten-Serie mit versteckter Kamera und Streichen, die Dating-Show «Sweethearts» und «Good Luck Guys», in der eine Gruppe von Influencern und Reality-Stars ihr Überleben im ländlichen Thailand erproben. Prime Video hat außerdem eine dreijährige Lizenzvereinbarung mit Nordisk Film bekannt gegeben, die internationale und lokale Filme sowie Inhalte für Kinder umfasst."Mit einer wachsenden Anzahl von Nordic Originals und dem gesamten heute angekündigten Programm von Nordisk Film zeigen wir unser langfristiges Engagement in den nordischen Ländern", so Martin Backlund, Head of U.K. and Nordics Content bei Prime Video. "Wir sind bestrebt, Prime Video-Kunden eine große Auswahl an Inhalten aus unseren globalen Amazon Original-Serien und -Filmen, den neuesten Kinofilmen und nun auch lokal produzierten und erworbenen Inhalten zu bieten, was unsere Investition in die Nordics zeigt."