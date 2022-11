discovery+ schickt Millionäre auf Liebessuche

TV-News

Das nächste discovery+ Original «Millionär sucht Liebe» soll in wenigen Wochen beim Streamingdienst erscheinen.

Ab 10. November erscheint das neue discovery+-Original. Geplant sind acht Folgen, in denen sich alles um die wahre Liebe drehen soll. Die Millionäre Fabrice, Björn und Dionis versuchen die perfekte Frau zu finden. Die Herren versuchen mithilfe Ihres Reichtums ihre Traumfrauen für sich zu gewinnen.Zunächst laden die Millionäre 20 Frauen auf das Rittergut Orr ein. Am Abend des Kennenlernens versuchen die Damen die Männer in ihren Bann zu ziehen und umgekehrt ist der Einsatz der Herren gefragt, denn jede Frau kann sich auch gegen Dates entscheiden. In der darauffolgenden Kennenlern-Woche zeigen die Millionäre was sie zu bieten haben – seien es Luxuriöse Yacht-Touren, wilde Tiere oder ausgefallene Shopping-Trips. Umgekehrt ziehen die Frauen alle Register, um ihre Konkurrentinnen auszustechen.Die Doku-Soap wurde im Auftrag von Warner Bros Discovery von der Good Times produziert. Als Producer seitens WBD agiert Florian Grünling.