Amazon legt im dritten Quartal um 15 Prozent zu

Wirtschaft

Das Online-Versandhaus profitiert unter anderem von seiner «Herr der Ringe»-Serie.

Trotz des inflationären Gegenwinds konnte Amazon im dritten Quartal einen zweistelligen Umsatzanstieg um 15 Prozent auf 127,1 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich das Wachstum im vierten Quartal deutlich verlangsamen wird und prognostiziert für das Jahresendquartal einen Nettoumsatz zwischen 140 und 148 Milliarden US-Dollar beziehungsweise ein Wachstum zwischen zwei und acht Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2021.Für das dritte Quartal meldete Amazon einen Nettogewinn von 2,87 Milliarden US-Dollar (-9%), nachdem das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte 2022 aufgrund seiner Investition in das E-Fahrzeug-Unternehmen Rivian Verluste erlitten hatte. Bei der Bekanntgabe der Q3-Ergebnisse hob der E-Commerce-Riese die Zuschauerzahlen von Prime Video «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht» und das exklusive Streaming der «Thursday Night Football»-Spiele der NFL in den USA hervor. Die acht Episoden von «Die Ringe der Macht» feierten am 2. September Premiere und sind mit einem geschätzten Budget von 450 Millionen Dollar die teuerste Fernsehserie, die je produziert wurde (nicht eingerechnet die 250 Millionen Dollar, die in einem Lizenzvertrag mit dem Nachlass von J.R.R. Tolkien gezahlt wurden)."Es passiert offensichtlich viel im makroökonomischen Umfeld, und wir werden unsere Investitionen ausbalancieren, um schlanker zu werden, ohne unsere wichtigsten langfristigen, strategischen Wetten zu kompromittieren", sagte Amazon-CEO Andy Jassy bei der Bekanntgabe der Ergebnisse, dass das Unternehmen "ermutigt ist durch den stetigen Fortschritt, den wir bei der Senkung der Kosten in unserem Filialerfüllungsnetzwerk machen, und wir haben eine Reihe von Initiativen, die wir methodisch durcharbeiten, von denen wir glauben, dass sie eine stärkere Kostenstruktur für das Geschäft in der Zukunft ergeben werden."