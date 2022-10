Apples-Dienstleistungen wachsen nur langsam

Wirtschaft

Der Konzern setzte vor allem mit seinem iPhone & Co. 90 Milliarden US-Dollar um.

Der Gerätehersteller Apple setzte im dritten Quartal 2022 90,15 Milliarden US-Dollar um und verzeichnete somit ein Wachstum um acht Prozent. In den Monaten Juli, August und September machte das Unternehmen 20,7 Milliarden US-Dollar Gewinn. Der Geschäftsbereich Services, der den App Store und Abo-Dienste wie Apple TV+ und Apple Music umfasst, erwirtschaftete in diesem Zeitraum einen Umsatz von 19,19 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls einen Rekord für das dritte Quartal darstellt, aber nur fünf Prozent über dem Vorjahr liegt.Im Vorjahreszeitraum lag das Wachstum noch bei 26 Prozent. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 bedeutet dies einen Rückgang um 416 Millionen US-Dollar und einen Rückgang gegenüber dem Rekordwert von 19,8 Milliarden US-Dollar in den ersten drei Monaten des Jahres, den die Services-Gruppe erzielt hat. Apple hat deshalb angekündigt, dass ab sofort die Preise von AppleTV+ um zwei Dollar respektive zwei Euro im Monat steigen werden.Digitale Werbung und Spiele waren zwei Bereiche, in denen Apple "eine gewisse Schwäche" in seiner Services-Einheit sieht, sagte CFO Luca Maestri auf dem Earnings Call. Ohne den Einfluss von Wechselkursen, so Maestri, wäre der Umsatz im Bereich Services im Vergleich zum Vorjahr zweistellig gewachsen.