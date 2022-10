RTLZWEI & Podstars starten «X-Faktor: Das Unfassbare»-Podcast

Vermischtes

Passend zum «X-Factor»-Marathon am Sonntag lässt der Podcast die Mysterien der Kulturserie aufleben.

Ab dem 31. Oktober 2022 gehtan den Start. RTLZWEI baut damit seine Formatmarke weiter aus. Bereits am Sonntag, 30. Oktober, stehtbei RTLZWEI im Mittelpunkt. Ab 06.05 Uhr gibt es beliebte Highlight-Folgen zu sehen und ab 20.15 Uhr werden zwei brandneue Episoden gezeigt, die von Kultmoderatorin Jonathan Frakes präsentiert werden. Die Hosts des Podcasts sind Content Creator Lucia Leona und Lolita als Vertreterin von Podstars by OMR. Produziert wird der Podcast von Podstars by OMR in Zusammenarbeit mit RTLZWEI.In jeder Folge erzählen sich Lucia Leona und Lolita drei mystische Geschichten aus dem X-Factor-Universum und diskutieren gemeinsam mit den Zuhörerinnen und Zuhörern, ob sie wirklich wahr oder nur frei erfunden sind. Von unerklärlichen Morden und Intrigen, über Vodoo bis hin zu Dingen, die übernatürlich erscheinen. Sie präsentieren unerklärliche Geschichten, die bereits Jonathan Frakes ins Grübeln gebracht haben.In der ersten Episode geht es unter anderem um einen Ermittler, den ein ungelöster Mord nicht schlafen lässt und der schlussendlich zu der erschreckenden Lösung des Falls kommt. In einem weiteren Fall wird die Geschichte einer Frau erzählt, die immer wieder davon träumt, dass ihr geliebter Mann ermordet wird.