«Black Adam»-Star unterschreibt bei Amazon

US-Fernsehen

Aldis Hodge wird in der neuen Serie des Versandhauses zu Alex Cross.

Amazon hat eine Serie bestellt, die auf den Alex-Cross-Romanen von James Patterson basiert, wobei Aldis Hodge die Hauptrolle spielen soll. Die Serie trägt den offiziellen Titelund wird als Thriller beschrieben, in dem Cross selbst "brillant, fehlerhaft und voller Widersprüche" sein soll. Als vernarrter Vater und Familienmensch ist Cross zielstrebig bis hin zur Besessenheit, wenn er Mörder jagt. Er sehnt sich verzweifelt nach Liebe, aber der Mord an seiner Frau hat ihn zu sehr geschädigt, um sie zu empfangen.Bereits seit Januar 2020 ist das Projekt in der Entstehung. Ben Watkins ist Autor und ausführender Produzent der Serie und wird auch als Showrunner fungieren. Hodge ist nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Produzent. Sam Ernst, Jim Dunn und Craig Siebels sind ebenfalls als ausführende Produzenten tätig, während Patterson, Bill Robinson und Patrick Santa für James Patterson Entertainment die Produktion übernehmen. David Ellison, Dana Goldberg und Bill Bost sind ausführende Produzenten für Skydance Television. Paramount Television Studios und Skydance sind die Produzenten."James Patterson gehört zu den Besten, wenn es darum geht, das Publikum mit seinen unbestreitbar fesselnden Romanen zu fesseln, und wir sind zuversichtlich, dass Cross mit Ben Watkins' künstlerischer Vision das Gleiche für unsere globalen Kunden erreichen wird", sagte Vernon Sanders, Leiter des globalen Fernsehens bei Amazon Studios. "Wir sind stolz darauf, mit James und Ben an der Seite von Paramount Television, Skydance und dem äußerst talentierten Aldis Hodge zusammenzuarbeiten, von dem wir wissen, dass er eine hervorragende Arbeit leisten wird, um Alex Cross zum Leben zu erwecken."