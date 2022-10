Hayu strahlt im November neue «Below Deck»-Folgen aus

TV-News

von Ardit Zogjani 31. Oktober 2022, 10:14 Uhr

Neben der Realityshow auf einer Luxusyacht startet der Reality-Streamer demnächst auch einen «The Real Housewives of New York City»-Ableger starten.

Der Streamingdienst Hayu hat seine Highlights für November bekannt gegeben. Ab dem 22. November wird die Realityshowfortgeführt. Die Sendung des Fernsehsenders Bravo geht mit der zehnten Staffel weiter. Kapitän Lee Rosbach, Küchenchefin Rachel Hargrove und Chefkoch Fraser Olender kehren in die Karibik zurück und übernehmen die Führung auf der Motoryacht St. David. Mit an Bord sind auch einige neue Gesichter, wie Bootsmann Ross McHarg, die Stewards Hayley De Sola Pinto und Alissa Humber, Deck/Stew Camille Lamb und die Deckhelfer Tony Duarte, Katie Glaser und Ben Willoughby.Außerdem hat der Reality-Streamer für das kommende Jahr die Serieangekündigt. Hier werden die beiden Großstadt-Frauen, bekannt aus «The Real Housewives of New York City», Luann de Lesseps und Sonja Morgan begleitet, wenn sie ihre Koffer packen und in die Kleinstadt Benton, Illinois, ziehen. Der Stadtrat überrascht alle, indem er die beiden einlädt, um ihre kleine Stadt mit knapp 7.000 Einwohnern vorwärtszubringen.Abonnenten von Hayu können derzeit jeden Montag eine neue Folge vonstreamen. Bereits seit dem 24. Oktober ist die erste Folge des dreiteiligen Wiedersehen-Specials online. Moderator Andy Cohen setzt sich mit Dr. Jacqueline Walters, Dr. Simone Whitmore, Dr. Heavenly Kimes, Dr. Contessa Metcalfe, Quad Webb, Toya Bush Harris und Anila Sajja zusammen, um die Highlights der Staffel zu besprechen, während sie den vielen Gerüchten auf den Grund gehen, um die Wahrheit herauszufinden.