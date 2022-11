VOX-Reportage mit Nora Tschirner behauptet sich nicht

Quotennews

Auch die beiden neuen Dokusoaps bei RTLZWEI verloren gegenüber dem Start in der Vorwoche bereits zahlreiche Zuschauer.

VOX zeigte zur Mittwochsprimetime die neue Reportage. Die Schauspielerin möchte ihren innen Schweinehund überwinden und ihre eigenen Ängste bekämpfen, die sie seit einem Kanuunfall plagen. Zudem gab sie letztes Jahr in einem Interview bekannt, dass sie seit ihrem 18. Lebensjahr Depressionen belasten. Gemeinsam mit Experten testet sie verschiedene Trainingsmethoden, um ihre kognitiven Fähigkeiten zu verbessern und Blockaden zu lösen.Tatsächlich erregte der Sender mit dem Dokufilm nicht allzu viel Aufmerksamkeit. Die 0,60 Millionen Fernsehenden blieben bei einem niedrigen Marktanteil von 2,4 Prozent hängen. Etwas besser sah es da schon in der Zielgruppe aus, welche auf 0,30 Millionen Umworbenen bestand. Mit einer akzeptablen Sehbeteiligung von 5,0 Prozent war allerdings auch hier noch deutlich Luft nach oben.RTLZWEI setzte parallel dazu zwei Dokusoaps fort, die in der Vorwoche erstmals auf Sendung gegangen waren.verlor in Woche zwei 100.000 Zuschauer und befand sich mit 0,40 Millionen Neugierigen nun bei mageren 1,5 Prozent Marktanteil. Auch bei den 0,17 Millionen Jüngeren waren nicht mehr als ernüchternde 2,8 Prozent drin. Eine recht ähnliche Entwicklung zeigte sich auch im Anschluss bei. Hier musste sich der Sender nun mit mauen 1,5 Prozent Marktanteil bei einem Publikum von 0,37 Millionen Menschen zufriedengeben. Die 0,12 Millionen Werberelevanten fielen von zuletzt passablen 3,8 auf nun schwache 2,2 Prozent zurück.