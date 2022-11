«Der Kaiser»: Sky zeigt eigenproduzierten Beckenbauer-Film im Dezember

TV-News

Hinter der Produktion des Biopics, das Franz Beckenbauers Leben bis zum WM-Triumph 1990 erzählt, steckt die Bavaria Fiction.

Sky gab am Mittwoch erste Einblicke in den neuen Sky-Original-Film, in dem das Leben von Franz Beckenbauer verfilmt wurde. Zudem nannte der Pay-TV-Sender einen Starttermin, so erscheint der erst im April produzierte Film bereits am Freitag, den 16. Dezember, um 20:15 Uhr auf dem Sender Sky Cinema Premieren. Darüber hinaus ist das Biopic auch über Sky Q sowie den Streamingdienst WOW on Demand abrufbar.Der Film von Regisseur Tim Trageser mit Klaus Steinbacher in der Hauptrolle zeigt den Werdegang des wohl besten deutschen Fußballers aller Zeiten von den 60er Jahren bis zum großen WM-Endspiel 1990 in Rom, das er als Bundestrainer gewann. In den weiteren Rollen sind Ferdinand Hofer, Teresa Rizos, Stefan Murr, Oliver Konietzny, Bettina Mittendorfer, Heinz-Josef Braun, Christine Eixenberger und Sina Tkotsch zu sehen.Produziert wurde «Der Kaiser» von Bavaria Fiction. Entwickelt von Markus Zimmer wird das Sky Original für die Bavaria Fiction von Stephan Bechtle produziert und für Sky von Frank Jastfelder verantwortet. Für das Drehbuch von «Der Kaiser» zeichnete Martin Rauhaus verantwortlich. Caroline Fischer fungiert als Producer, Astrid Holz als Line Producer.„Franz Beckenbauer spielen zu dürfen, war eine große Ehre“, so Hauptdarsteller Klaus Steinbacher über seine Rolle. „Sein fußballerisches Talent und seine charmante Leichtigkeit haben mich schon immer fasziniert. Eine absolute Traumrolle: Ich durfte Fußball spielen, 'Gute Freunde kann niemand trennen' singen und zweimal Weltmeister werden. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass die Zuschauer*innen das spüren werden.“Frank Jastfelder, Director Development bei Sky Deutschland, erklärt: „Franz Beckenbauer schrieb als Spieler und Trainer Geschichte. Gemeinsam mit Bavaria Fiction haben wir sein Leben von den 1960er Jahren bis zum WM-Endspiel 1990 in Rom nun als pulsierendes Biopic verfilmt. Wir freuen uns, Klaus Steinbacher als 'Kaiser' Franz zusammen mit einem starken Team in diesem einzigartigen Sky Original Film zu präsentieren.“Stephan Bechtle, Produzent, Bavaria Fiction, fügt an: „«Der Kaiser» ist ein Film nach einer 'wahren Legende'. Das Leben von Franz Beckenbauer zwischen 1963 und 1990 als Spieler und als Trainer, eine Zeitreise vom Giesing der 60er über das New York der 80er bis Rom 1990. Triumphe und Niederlagen, romantische Liebesgeschichten und herbe Enttäuschungen, große Freundschaften und harte Gegner. Das pralle Leben des größten deutschen Fußballers aller Zeiten!“