RTL Living setzt im Dezember auf Jamie Oliver

TV-News

In der Adventszeit soll der britische Koch den Donnerstagabend im Alleingang bespielen.

Der Pay-TV-Sender RTL Living hat ein neues Line-up für die Primetime am Donnerstagabend angekündigt, das ab Dezember übernehmen soll. Dabei spielt der britische Starkoch Jamie Oliver eine zentrale Rolle, denn er wird mit gleich drei Formaten zwischen 20:15 Uhr und 23:00 Uhr präsent sein. Derzeit befüllt er mitundnur die erste Stunde.Ab dem 1. Dezember setzt RTL Living dann passend zur Weihnachtszeit um 20:15 Uhr auf. Darin stellt Oliver einige kreative Rezepte für ein gelungenes Weihnachtsessen vor. In der ersten von insgesamt zwei Folgen, die ihre Deutschlandpremiere feiern, beginnt er mit einem üppig gebratenen Glühweinschinken. Dazu gibt es Käse, den man selbst würzen kann und der fertig zum Backen ist.Um 21:05 Uhr folgt das Format, das aus dem Jahr 2013 stammt. Der Küchenchef präsentiert Wintergerichte, die nach den Feiertagen für weniger bei Familie und Freunden sorgen sollen, dennoch schmackhaft sind und mit jeder Festtafel mithalten können. Und um 22:00 Uhr setzt RTL Living auf die Wiederholung der fünfteiligen Serie. In diesem weiteren ähnlich gelagerten Format geht es um ein möglichst entspanntes, aber dennoch festliches Menü für den Weihnachtsabend, in dessen Mittelpunkt der Truthahnbraten steht.