Aubrey Plaza hat einen neuen Job

US-Fernsehen

Kurz nach «The White Lotus» wird sie in der «Agatha»-Serie mitwirken.

Aubrey Plaza wird zusammen mit Kathryn Hahn in der kommenden Marvel-Studios-Seriebei Disney+ mitspielen. Die Serie ist ein Spin-off der Marvel-Serie «WandaVision», in der Hahn die Rolle der Agatha Harkness wieder aufnehmen wird. Genaue Details zur Handlung, einschließlich des Charakters, den Plaza in der Serie spielen wird, werden noch unter Verschluss gehalten.Emma Caulfield Ford wird in der neuen Serie ebenfalls die Rolle der Dottie aus «WandaVision» übernehmen, nachdem bereits bekannt wurde, dass «Heartstopper»-Star Joe Locke ebenfalls in «Coven of Chaos» mitspielen wird. Wie schon in der Vergangenheit gibt Marvel keine Kommentare zu Projekten ab, die sie in Arbeit haben. Vertreter von Plaza lehnten eine Stellungnahme ab.«WandaVision», die erste MCU-Live-Action-Serie auf Disney+ , erhielt bei ihrem Debüt 23 Emmy-Nominierungen, darunter eine für Hahn als beste Nebendarstellerin in einer Mini-Serie. Eine der Nominierungen erfolgte in der Kategorie "Beste Originalmusik und -texte" für das Lied "Agatha All Along", das als Teil der Enthüllung verwendet wurde, dass Hahns Figur nicht diejenige war, die sie zu sein schien.