RTLup lässt Steffi Brungs und Ramon Roselly «Die Schlagernacht des Jahres» moderieren

TV-News

Anfang Dezember eröffnet der Spartensender den „Schlagerwinter“.

Während im Dezember der Ball in Katar bei der Fußball-Weltmeisterschaft rollt, hat der Spartensender RTLup den „Schlagerwinter“ angekündigt. Damit sind nicht etwaige Schlagerspiele beim FIFA-Turnier gemeint, sondern wie jedes Jahr soll es ausschließlich um Musik gehen. So setzt man am 7. Dezember ab 20:15 Uhr auf, die diesmal von Steffi Brungs und Ramon Roselly moderiert wird.RTLup verspricht eine „Mega-Konzert“ aus der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen, bei dem unter anderem auch die Schlagersänger Michelle, Thomas Anders, Matthias Reim, Mickie Krause, Ramon Roselly, Ross Anthony, Eric Philippi, Oli P., Melissa Naschenweng, Sarah Engels, Mike Leon Grosch, Team 5ünf und Voxxclub auf der Bühne stehen. Auch Vorjahresmoderator Eloy de Jong wird mit von der Partie sein.Für «Die Schlagernacht des Jahres» bedeutet dies somit erneut einen Moderatoren-Wechsel, denn bevor Eloy de Jong gemeinsam mit Beatrice Egli durch die Show führten, waren Inka Bause und Joachim Llambi im Einsatz. Wie der weitere Fahrplan des „Schlagerwinters“ aussehen wird, gab RTLup derweil noch nicht bekannt. Derzeit bedient sich der Spartensender am Mittwochabend in Form von «Die Anwälte der Toten» eines gänzlich anderen Genres.