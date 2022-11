«The Last of Us» startet Anfang 2023

US-Fernsehen

In Deutschland wird die Serie beim Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt.

Die mit Spannung erwartete HBO-Fernsehserie, die auf dem beliebten PlayStation-Videospiel basiert, wird am 15. Januar 2023 um 21.00 Uhr starten, wie der US-Sender am Mittwoch bestätigte. Staffel eins wird aus neun Episoden bestehen. Die offizielle Bekanntgabe des Datums erfolgte, nachdem aufmerksame HBO-Max-Nutzer am Dienstagmorgen ein versehentliches Leck auf der Streaming-Website entdeckt hatten.In «The Last of Us» spielen Pedro Pascal und Bella Ramsey die Hauptrollen von Joel und Ellie, zwei Überlebenden in einem postapokalyptischen Amerika, das von zombieartigen Monstern, den Clickern, überrannt wird. Eine tödliche Krankheit, der so genannte Cordyceps-Pilz, hat die Welt heimgesucht und seine Opfer in watschelnde Schalen verwandelt, aus deren Körpern pilzartige Sporen wachsen. Genau wie im Original-Videospiel muss Joel zusammen mit Ellie auf einer wichtigen Mission quer durchs Land reisen und dabei Clickern, Banditen und allen möglichen Gefahren aus dem Weg gehen.Craig Mazin, der mit dem Emmy ausgezeichnete Schöpfer von «Chernobyl», ist neben Neil Druckmann, dem Co-Präsidenten des Videospielstudios Naughty Dog, das «The Last of Us» entwickelt hat, der Co-Schöpfer und ausführende Produzent. Hierzulande strahlt der Bezahlsender Sky die Serie parallel zum US-Start in der Nacht auf den 16. Januar 2023 aus. Die neun Episoden werden zudem auf dem Streamingdienst WOW erscheinen.