Lynn Schmitz: Sankt Andreasberg ist immer eine Reise wert

Interview

Produzent Schmitz ist mit seinem «Harter Brocken»-Team in Sankt Andreasberg ein gern gesehener Gast. Wir sprachen über das außergewöhnliche Verhältnis zwischen Team und Bewohner.

Mit großem um Ehrlich zu sein. Wir sehen ja jedes Jahr wie der Harz sich verändert. Man sieht wie Wälder verschwinden und auf der anderen Seite sieht man wie neue entstehen. Ist jedes Jahr spannend zu sehen.Leider nein. Ich war totaler Harz-Newbie vor dem «Harten Brocken». Leider auch noch keine Fahrt auf den Brocken. Aber eine Fahrt mit der Harzer Schmalspurbahn hab‘ ich schon gemacht und zu Fuß bin ich auch schon auf den Brocken.Ich bin nie zu frieden. Aber hier würde ich mal eine Ausnahme machen 😊 Ist doch großartig und eine schöne Bestätigung für den «Harten Brocken». Ich bin sehr zufrieden.Ehrlich gesagt beschäftige ich mich nur einen Tag im Jahr mit der Quote für den «Harten Brocken» und der ist der nach der Ausstrahlung. Ist doch ein absoluter Luxus heute fast immer Zugang zu tollem Programm zu haben. Ich bin auch großer Fan der Mediatheken und genieße die Freiheit. Aber ich gucke auch gerne noch ganz Old School lineares Fernsehen. Hat auch irgendwie was Nostalgisches muss ich gestehen.