Warner Bros. offen für neue «Harry Potter»-Inhalte

Kino-News

Der Chef das Medienkonzerns, David Zaslav, ist über eine Zusammenarbeit erfreut, sollte es dazu kommen.

Baut sich Warner Bros. ein weiteres Franchise auf? David Zaslav, CEO von Warner Bros. Discovery, erwähnte während der Telefonkonferenz zum dritten Quartal am Donnerstag die Möglichkeit, mit der umstrittenen «Harry Potter»-Autorin J.K. Rowling "etwas" für einen weiteren Titel der Zaubererwelt-Franchise zu unternehmen.Die Bemerkung war Teil einer längeren Erklärung über die Bedeutung von Franchises wie DCs «Superman»-, «Batman»- und «Aquaman»-Filmen sowie von «Herr der Ringe»-, «Game of Thrones»- und «Sex and the City»-Inhalten. Während dieser Antwort erwähnte der WBD-CEO sein Interesse daran, "ob wir in Zukunft etwas mit J.K. bei «Harry Potter» machen können.""Wir werden uns wirklich auf Franchises konzentrieren", sagte Zaslav als Antwort auf die Frage eines Medienanalysten, inwiefern sich die Inhalte unter Warner Bros. Discovery von denen der AT&T-geführten WarnerMedia-Ära und davor unterscheiden werden. "Wir haben seit 13 Jahren keinen «Superman»-Film mehr gedreht. Wir haben seit 15 Jahren keinen «Harry Potter»-Film mehr gemacht. Die DC-Filme und die «Harry Potter»-Filme haben in den letzten 25 Jahren einen Großteil der Gewinne von Warner Bros. Motion Pictures eingebracht.“ «Game of Thrones», «Sex and the City», «Herr der Ringe» sind einträgliche Beispiele.