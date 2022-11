Warner Bros. will mit NFTs Geld scheffeln

US-Fernsehen

Mit Hilfe von «Game of Thrones» will man einen ersten Start wagen.

Diesen Winter werden HBO und Warner Bros. Discovery einen neuen Weg einschlagen, um-Fans mit der Einführung von digitalen Sammel-NFTs, die auf der epischen Fantasy-Franchise basieren zu begeistern – und zusätzliche Einnahmen zu generieren. Die Verbraucherproduktgruppe von Warner Bros. Discovery kündigte Pläne für «Game of Thrones: Build Your Realm» an, mit dem die Nutzer einzigartige NFTs kaufen, tauschen und verkaufen können.WBD hat weder einen Starttermin bekannt gegeben noch Preise oder andere Details verraten, sondern lediglich bestätigt, dass es später im Jahr 2022 erscheinen wird. Für das «GOT»-NFT-Projekt arbeitet das Medienunternehmen erneut mit Nifty's zusammen, das eine NFT-Plattform betreibt, die auf Fan-Communities ausgerichtet ist. NFTs (nonfungible tokens) bieten eine sichere und dezentralisierte Möglichkeit zur Authentifizierung des Eigentums an digitalen Inhalten."Unser Ziel ist es wie immer, den Fans neue Möglichkeiten zu bieten, mit den Geschichten und Charakteren zu interagieren, die sie lieben", sagte Josh Hackbarth, Leiter der kommerziellen Entwicklung von NFT bei Warner Bros. Discovery, in einer Erklärung. "Wir freuen uns, das «Game of Thrones»-Fandom und -Franchise mit diesem einzigartigen digitalen Sammlerprogramm zu erweitern, das die Fans auf einer tieferen Ebene anspricht, sie in die Welt von Westeros eintauchen lässt und das Gesamterlebnis der Fans verbessert."