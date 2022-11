RTL legt zweite «Date or Drop»-Staffel (vorerst) tief in die Nacht

TV-News

Sophia Thomalla dürfte nicht gerade froh über den neuen Sendeplatz sein. Die nächtliche Programmierung hat aber Gründe, wie RTL verriet.

RTL hat recht kurzfristig den Start der zweiten-Staffel angekündigt, jene Sendung mit Sophia Thomalla, die im vergangenen Herbst ihre Premiere feierte. Die ersten sechs Episoden erzielten am späten Freitagabend ein durchaus beachtliches Ergebnis mit einer Reichweite von durchschnittlich 1,01 Millionen Zuschauern. Auf dem Quotenmarkt war in der Spitze ein Zielgruppenanteil von bis zu 13,5 Prozent möglich. Umso verwunderlicher ist es nun, dass die neuen Folgen im Nachtprogramm ausgestrahlt werden.Produziert wurde die zweite Staffel bereits im Februar ( Quotenmeter berichtete ), zur Ausstrahlung kommt es nun in der Nacht auf Sonntag, den 13. November, ab 1:30 Uhr. Die Sendezeit bleibt zu allem Überfluss nicht konstant, in den Wochen danach startet sie um 1:15 Uhr und um 2:35 Uhr. Fans des Formats dürfen aber beruhigt sein, denn RTL plant im kommenden Jahr eine Ausstrahlung zu einer publikumsfreundlicheren Zeit. Die Vorab-Ausstrahlung im Nachtprogramm habe lediglich rechtliche Gründe, wie ein Sendersprecher mitteilte. Wann die zweite Staffel erneut ausgestrahlt werden soll, steht aktuell noch nicht fest.Bei «Date or Drop», das von Tower Productions produziert wird, bekommen zwei Singles, sogenannte „Picker“, nacheinander die Chance, in vier Spielrunden aus jeweils zehn Dates den perfekten Traumpartner herauszufiltern. Der Twist: Die Picker stehen mit dem Rücken zu den Dates und entscheiden nur aufgrund von Antwort und Stimme. Hören sie etwas, was ihnen nicht gefällt, lassen sie die Person kurzerhand per Knopfdruck durch eine Falltür verschwinden.