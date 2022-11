Rundschau

Außerdem blickt Quotenmeter darauf, was die Kollegen von der „Zeit“ über «Ze Networks» schreiben.

«Blockbuster» (seit 3. November bei Netflix)

«Naked» (seit 17. Oktober in der arte-Mediathek)

«Das Netz – Spiel ab Abgrund» (seit 21. Oktober in der ARD Mediathek)

«Ze Network» (seit 1. November bei RTL+)

«Lopez vs. Lopez» (seit 4. November bei NBC)

In der letzten Blockbuster-Videothek kämpft ein engagierter Manager trotz Konkurrenz und Zweifeln darum, seinen Laden offen zu halten und es der Belegschaft recht zu machen.Was heißt es, als Mädchen oder Junge geboren zu werden, als Mann oder Frau zu leben oder sich dazwischen oder auf der falschen Seite zu fühlen? Wie bestimmt Geschlecht unser Leben? Unterschiedlichste Menschen öffnen Türen und Herzen, renommierte Forschende erörtern, wie die Geschlechterbrille die Menschheit und Gesellschaften weltweit geprägt hat.Die Strafverteidigerin Lea Brandstätter (Birgit Minichmayr) muss miterleben, wie ihr Freund, der erfolgreiche Fußballscout David Winter (Itay Tiran), bei einem Unfall stirbt. Lea würde Davids Tod gerne in Ruhe betrauern, hätte es nicht den Anschein gehabt, David wäre vor jemandem auf der Flucht gewesen. Hinzu kommt dieses seltsame Aufeinandertreffen mit dem Hooligan Marcel Fork (Max von der Groeben). Marcel hat am gleichen Tag seinen besten Freund verloren, erstochen von Fremden, im Fußballstadion. Nur ein paar Meter entfernt von Davids Unfall. Gibt es einen Zusammenhang? Lea und Marcel bilden mit Leas Mentorin Christina (Eva Mattes) ein ungleiches Trio, das gemeinsam herausfinden will, wer wirklich hinter den Todesfällen steckt. Dabei geraten sie immer tiefer in eine Welt der skrupellosen Gier und Macht. Die Spur führt hinauf bis in die höchsten Kreise – zum Präsident der World Football Association (WFA): Jean Leco (Raymond Thiry).David Hasselhoffs neue Hauptrolle in einem Theaterstück in Deutschland katapultiert ihn ins Zentrum einer internationalen Agenten-Verschwörung. Wo ist er da reingeraten? Was hat Henry Hübchen damit zu tun? Und ist das wirklich real - oder droht David seinen Verstand zu verlieren?Eine Familienkomödie aus der Arbeiterklasse, in der es um Dysfunktion, Wiedervereinigung und all den Schmerz und die Freude dazwischen geht.