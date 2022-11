«George & Tammy» wechselt den Sender

US-Fernsehen

Ungewöhnlich: Das Projekt verlässt Paramount Network.

die Mini-Serie über George Jones und Tammy Wynette mit Michael Shannon und Jessica Chastain in den Hauptrollen, wechselt zu Showtime. Das Drama mit sechs Episoden sollte zuvor auf dem Paramount Network ausgestrahlt werden. Stattdessen wird die Serienpremiere nun gleichzeitig auf Showtime und Paramount Network ausgestrahlt, und zwar werbefrei am 4. Dezember um 21.00 Uhr unmittelbar nach einer neuen Folge von «Yellowstone».Alle weiteren Episoden werden dann auf Showtime ausgestrahlt. Neue Episoden werden für Showtime- und Paramount+-Abonnenten freitags als Streaming- und On-Demand-Angebot verfügbar sein, bevor sie sonntags um 21.00 Uhr auf Showtime ausgestrahlt werden. Die Serie wird auch in Märkten eingeführt, in denen Paramount+ außerhalb der USA und Kanadas verfügbar ist."Jessica und Michael sind wirklich außergewöhnlich in der Rolle von Tammy und George. Ihre glühenden Auftritte und ihre unbestreitbare Chemie erwecken die legendäre Beziehung zwischen dem König und der Königin der Country-Musik zum Leben", sagte Chris McCarthy, Präsident und CEO von Showtime und Paramount Media Networks. "Die Macher und die gesamte Besetzung haben eine Serie mit der Subtilität, Nuance und Komplexität geschaffen, die die Marke Showtime auszeichnet und die unsere Zuschauer verdienen und fordern."Dies ist die jüngste Programmverschiebung für «Tammy & George», die ursprünglich im September 2020 bestellt worden war. Damals sollte die Serie neun Monate lang exklusiv auf Spectrum Originals laufen, bevor sie auf den damals noch unbenannten Streaming-Dienst von ViacomCBS (jetzt Paramount) und Paramount Network umziehen sollte.