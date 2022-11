Primetime-Check

Wie erfolgreich war das ZDF mit «Marie fängt Feuer»? Punktet Kabel Eins mit seiner Bundeswehr-Doku?

Das Erste strahlte am Donnerstagabend gleich vier Folgen vonaus, die durchschnittlich 2,47 Millionen Fernsehzuschauer holten und auf 10,6 Prozent Marktanteil kamen. Bei den jungen Menschen wurden 0,26 Millionen gemessen, die Marktanteile beliefen sich auf 4,9 Prozent. Die zwei Halbzeiten des Conference-League-Spiels zwischen Köln und Nizza verbuchten 2,79 und 3,25 Millionen, bei den Umworbenen wurden 0,64 und 0,63 Millionen gemessen. Die Marktanteile wurden mit 11,4 und 13,7 Prozent beziffert. Im Vorfeld unterhielt ein-Spezial 2,22 Millionen Zuseher, wovon 0,68 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Der Marktanteil lag bei 11,9 Prozent.eroberte die Herzen von 4,37 Millionen Zuschauern im ZDF , danach erreichte das3,90 Millionen. Die Marktanteile bewegten sich bei 16,8 und 16,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,2 und 8,0 Prozent erreicht. Das-Finale verfolgten 1,26 Millionen Zuschauer, bei ProSieben kamauf 1,18 Millionen. Die Marktanteile in der Zielgruppe bewegten sich bei 7,8 und 11,1 Prozent.lockte 0,34 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI , dort freute man sich nicht über 2,4 Prozent. Mitfuhr Kabel Eins 0,94 Millionen und 7,6 Prozent Marktanteil ein. VOX erreichte mit dem Spielfilmnoch 1,68 Millionen Zuschauer und 8,4 Prozent in der Zielgruppe.