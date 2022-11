«Call Me Kat»-Reichweiten steigen um 28 Prozent

US-Quoten

Der traurige Grund: Die Zuschauer wollten die letzten Folgen von Leslie Jordan sehen.

Nach dem Tod von Leslie Jordan am 24. Oktober versammeln sich die Zuschauer um seine letzten Auftritte. Die Fox-Serieverzeichnete in der ersten Folge, die nach dem tödlichen Autounfall Jordans ausgestrahlt wurde, einen Zuschaueranstieg: 1,4 Millionen Menschen schalteten am 27. Oktober die fünfte Folge von Staffel drei ein.Diese Statistik, die aus den Live+Same-Day-Daten von Nielsen hervorgeht, bedeutet einen Zuschauerzuwachs von 28 Prozent für die Fox-Comedy. Nachdem die dritte Staffel von «Call Me Kat» am 29. September mit 1,2 Millionen Zuschauern ihre Premiere feierte, stabilisierte sich die Zuschauerzahl mit den Episoden zwei bis vier, die jeweils 1,1 Millionen einschalteten.Außerdem erreichte Episode fünf ein Rating von 0,3 in der Zielgruppe der Erwachsenen 18-49, nachdem die vorangegangenen Episoden von Staffel drei jeweils 0,2 erreichten. In der Folge vom 27. Oktober mit dem Titel "Call Me Uncle Dad" lernte Jordans Charakter Phil seine erste Leinwandliebe kennen, eine Drag Queen namens Jalen alias Queen Dicktoria (Gaststar John Griffin).