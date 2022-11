«Die Wespe»: Sky holt Dart-Comedy noch vor Weihnachten zurück

TV-News

Pünktlich zum Start der Darts-WM im berühmten Alexandra Palace in London setzt der Bezahlsender auf fiktionalen Stoff aus der Sportwelt.

Zwischen dem 15. Dezember 2022 und 3. Januar 2023 fliegen durch den altehrwürdigen Londoner Alexandra Palace wieder zahlreiche Dartpfeile, denn dann sucht die PDC einen neuen Weltmeister. Während die Spiele im Free-TV bei Sport1 zu sehen sein werden, startet Bezahlsender Sky pünktlich zur Darts-Weltmeisterschaft die zweite Staffel der Serie, in der Dart-Legende Eddie Frotzke, gespielt von Florian Lukas, im Mittelpunkt steht. Dieser sitzt in den insgesamt sechs Folgen zunächst im Gefängnis. Während seine Frau Manu (Lisa Wagner) weiter versucht, sich in der Dartszene zu etablieren, kämpft er in der Haftanstalt ums emotionale Überleben. Doch dann gelingt ihm ein Deal mit der Justiz: Wegen guter Führung wird Eddie frühzeitig entlassen, jedoch muss er sich bis zum Ende der Bewährungszeit vom Dartsport in all seinen Formen fernhalten.Sky zeigt die neue Staffel ab dem 15. Dezember immer donnerstags in Doppelfolgen auf Sky One . Die komplette Staffel ist parallel auf WOW und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Das Publikum sieht dann, wie Manu ihre Karriere vorantreibt und Eddie verbotenerweise im Berliner Umland bei illegalen Dartturnieren mitspielt. Doch seine Bewährungshelferin Bärbel (Meret Becker) wartet nur darauf, ihn bei einem Fehltritt zu erwischen. Gemeinsam mit seinem alten Kumpel Kevin (Leonard Scheicher) sahnt Eddie zunächst ordentlich bei den Turnieren ab. Doch dann stellen ihnen die Geldeintreiber Udo (Peter Lohmeyer) und Raul (Henry Morales) eine Falle und plötzlich stehen Eddie und Kevin mit 50.000 Euro bei der Wett-Mafia in der Kreide. Natürlich dürfen Manu und Bärbel nichts davon erfahren, denn eigentlich hatte Eddie Manu versprochen, sie nie mehr anzulügen. Und zurück in den Bau will Eddie auch nicht. Aber es kommt, wie es kommen muss: Bärbel und Manu erwischen Eddie in flagranti und er muss zurück in den Knast, während Manus Karriere mit Unterstützung ihres Mentalcoaches Ansgar (Aleksander Jovanovic) unbekannte Höhen erreicht. Aber Eddie gibt nicht auf. Wieder in Freiheit, gewinnt die Wespe ihren Lebenswillen zurück und versucht, sich bei einem großen Dartturnier an Ansgar zu rächen, um ihn des Wettbetrugs zu überführen. Da kann er noch nicht ahnen, dass Manu und Jolanda Belidorn (Katja Fellin) ebenfalls hinter das Geheimnis von Ansgar gekommen sind und ganz eigene Pläne verfolgen.Die Drehbücher stammen wie schon in Staffel eins von Jan Berger, Regie führte Tobi Baumann. Für Gaumont agierten Andreas Bareiss und Sabine de Mardt als Produzenten. Executive Producer seitens Sky ist erneut Quirin Schmidt.„Nach dem überaus erfolgreichen Start der ersten Staffel freuen wir uns sehr, die Geschichte von Eddie und seiner Entourage weiter zu erzählen. Mit Jan Bergers wunderbaren Drehbücher gehen wir einen Schritt raus aus der Welt der Eckkneipen, rein in die ‚schillernde‘ Welt illegaler Underground-Turniere“, erklärt Quirin Schmidt, Executive Producer Sky. „Für Eddie wird es dabei definitiv nicht leichter, denn erneut bedarf es zahlreicher Tricksereien, Notlügen und ganz viel unglaublicher Dartswürfe, damit er wieder eins wird mit sich und dem (Darts)Universum. Wir sind sehr glücklich, Tobi Baumann für die Regie gewonnen zu haben. Er inszeniert die Geschichte mit sehr viel Zuneigung zu den Figuren, aber auch mit einem sicheren Gespür für die witzig-skurrile Welt der Serie. Die Fans dürfen sich also auf eine rasante, lustige und warmherzige Begegnung mit Eddie freuen, den Florian Lukas erneut kongenial verkörpert!"Andreas Bareiss, Senior Executive Producer Gaumont, verspricht: „Die Idee, eine Geschichte über einen ehemaligen Dart-Champion zu erzählen, war schon in der ersten Staffel eine verwegene und überaus vergnügliche. Ganz nach dem Motto ‚man starte mit einem Feuerwerk und steigere sich dann langsam‘ werden die neuen Folgen ein Füllhorn von ganz besonderen Überraschungen bereithalten, gespickt mit den genussvollen Dialogen von Jan Berger.“