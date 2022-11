«Westworld»: HBO setzt Serie ab

EILMELDUNG US-Fernsehen

Das Science-Fiction-Drama von Jonathan Nolan und Lisa Joy endet überraschend nach vier Runden.

Reputation oder Verkaufszahlen? Warner Bros. Discovery-Chef David Zaslav hat sich wohl für Zweiteres entscheiden. HBO hatnach vier Staffeln abgesetzt, wie der Sender am Freitag bekannt gab. Die Nachricht kommt knapp drei Monate, nachdem die Serie am 14. August ihr Finale von Staffel 4 ausgestrahlt hat. Mehrere Medien schrieben, dass man das Drama absetze, weil die großen Kosten und die niedrigen Zuschauerzahlen daran schuld waren.«Westworld» wurde von dem Produzentenduo Jonathan Nolan und Lisa Joy entwickelt und von J.J. Abrams produziert. In den Hauptrollen spielen Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul, Angela Sarafyan und James Marsden. Zu den Neuzugängen in Staffel 4 gehören Ariana DeBose, Aurora Perrineau und Daniel Wu."In den vergangenen vier Staffeln haben Lisa und Jonah die Zuschauer auf eine Odyssee mitgenommen und die Messlatte bei jedem Schritt höher gelegt", so HBO in einer Erklärung vom Freitag. "Wir sind ihnen unendlich dankbar, zusammen mit ihren unglaublich talentierten Darstellern, Produzenten und der Crew sowie all unseren Partnern bei Kilter Films, Bad Robot und Warner Bros. Television. Es war aufregend, sie auf dieser Reise zu begleiten."Nolan und Joy fügten in ihrem eigenen Statement über das Banner Kilter Films hinzu: "Die Produktion von «Westworld» war einer der Höhepunkte unserer Karriere. Wir sind unserer außergewöhnlichen Besetzung und Crew zutiefst dankbar, dass sie diese unauslöschlichen Charaktere und brillanten Welten geschaffen haben. Wir hatten das Privileg, diese Geschichten über die Zukunft des Bewusstseins - sowohl des menschlichen als auch des jenseitigen - in dem kurzen Zeitfenster zu erzählen, bevor unsere KI uns das verbietet."