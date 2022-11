«Day of the Jackal» wird zur Serie

US-Fernsehen

Sky und Peacock erschaffen derzeit eine neue Serie über den Stoff des 70er-Jahre Spionagethrillers.

Der Spionagethrillerwird von den «Downton Abbey»-Produzenten Carnival Films neu für das Fernsehen adaptiert. Der Pay-TV-Anbieter Sky und der Streamingdienst Peacock haben eine Originalserie in Auftrag gegeben, die von Frederick Forsyths Roman und dessen preisgekrönter Verfilmung von Universal Pictures aus dem Jahr 1973 inspiriert ist.Die neue Serie wird als "zeitgenössische Neuinterpretation des beliebten und angesehenen Romans und Films" beschrieben. Das Projekt wird der DNA des Originals treu bleiben, aber den "Anti-Helden" der Geschichte in einem rasanten "Katz-und-Maus-Thriller", der in einer turbulenten geopolitischen Landschaft angesiedelt ist, näher beleuchten.Die Serie wird auf Peacock in den USA und auf Sky in Großbritannien, Irland, Italien, Deutschland, der Schweiz und Österreich zu sehen sein. NBCUniversal Global Distribution wird den internationalen Vertrieb der Serie übernehmen. Gareth Neame, ausführender Produzent bei Carnival Films, sagte: "Es ist eine aufregende Aussicht, mit Ronan Bennett und Brian Kirk an diesem zeitgenössischen Katz-und-Maus-Thriller zu arbeiten, der von Frederick Forsyths angesehenem Roman und dem viel bewunderten und in Erinnerung gebliebenen Fred Zinnemann-Film inspiriert ist. Wir werden den paneuropäischen Schauplatz beibehalten und die Stärken des Episodenfernsehens in diesem rasanten, intelligenten internationalen Thriller ausspielen, bei dem die Geschichte eines Attentäters und der Wettlauf, ihn zu stoppen, im Mittelpunkt des Geschehens steht."