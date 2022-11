«The Watchful Eye» startet Ende Januar

US-Fernsehen

Die Fernsehstation Freeform hat endlich die neue Serie mit Mariel Molino im Programm. Auch «grown-ish» geht weiter.

wird am Montag, 30. Januar, mit einer Doppelfolge um 21 Uhr Premiere feiern, bevor die Serie auf ihren regulären Sendeplatz um 22 Uhr wechselt. Die Serie folgt Elena Santos, gespielt von Mariel Molino, einer jungen Frau mit einer komplizierten Vergangenheit, die sich als Kindermädchen bei einer wohlhabenden Familie in Manhattan durchschlägt. Sie lernt schnell, dass jeder in dem mysteriösen Gebäude tödliche Geheimnisse und Hintergedanken hat. Was sie jedoch nicht wissen, ist, dass Elena selbst einige schockierende Geheimnisse hat.«The Watchful Eye» wird von Ryan Seacrest Productions produziert und zeigt Molino, Warren Christie, Amy Acker, Jon Ecker, Aliyah Royale, Lex Lumpkin, Henry Joseph Samiri und Kelly Bishop. Die Serie wurde von Julie Durk («Grace and Frankie») entwickelt, die auch als Beraterin fungiert. Emily Fox («Zoey's Extraordinary Playlist») ist Showrunnerin und ausführende Produzentin. Ryan Seacrest, Nina Wass, Andrea Shay und Jeffrey Reiner fungieren als ausführende Produzenten, wobei Reiner («Dirty John») beim Pilotfilm Regie führt. Produziert wird die Serie von ABC Signature, einem Teil der Disney Television Studios.kehrt für die zweite Hälfte seiner fünften Staffel am Mittwoch, 18. Januar, um 22:30 Uhr zurück. Nachdem er in die Fußstapfen seiner großen Schwester Zoey getreten ist, beendet Andre Johnson Jr. alias Junior sein erstes Jahr an der Cal U und wird vom kleinen Bruder von Zoey zum großen Mann auf dem Campus. In der Serie spielen Yara Shahidi, Marcus Scribner, Trevor Jackson, Diggy Simmons und Daniella Perkins mit und wird von ABC Signature produziert. Kenya Barris, Zakiyyah Alexander, Courtney Lilly, Craig Doyle, Yara Shahidi, Anthony Anderson, Laurence Fishburne, Helen Sugland, E. Brian Dobbins und Michael Petok fungieren als Produzenten.