Die «Trucker Babes» weiter unter der 1-Million-Marke

Quotennews

Seit dem 14. März 2021 warten die «Trucker Babes» auf eine Reichweite von mehr als einer Million. Das Warten geht auch nach gestern Abend weiter.

Irgendwann endet jede Serie. Sagt zumindest ein Sprichwort, doch im Fall von Kabel Eins und dem Formatwird sich die Frage stellen, wann die Serie denn endlich endet. Das Sonntags-Primetime-Format bei Kabel Eins läuft seit dem 14. März 2021 vor weniger als einer Million Zuschauern. Mit dem Start der neuen Folgen in der Vorwoche war es wieder ordentlich knapp. 0,91 Millionen Zuschauer schalteten am 30. Oktober ein, der Marktanteil war mit 3,3 Prozent in einem ordentlichen Bereich. Demnach konnte die Zielgruppe auch keine Berge versetzen, mit 0,33 Millionen Umworbenen wurden immerhin 5,1 Prozent am Zielgruppen-Markt markiert.Doch die Serie hält weiter an, denn auch gestern wollten das Reportage-Stück wieder lediglich 0,89 Millionen Zuschauer sehen, der Marktanteil von 3,0 Prozent ist hier zumindest gerade so in Ordnung, wenn auch alles andere als spektakulär. Das Zielgruppen-Ergebnis gibt weiterhin ein einigermaßen gutes Bild ab, 0,35 Millionen Werberelevante sorgten für 4,8 Prozent am entsprechenden TV-Markt. Insgesamt geht das Interesse demnach leicht zurück, aber die Zielgruppe steigert sich marginal.Im Anschluss an die Primetime holteordentliche 0,64 Millionen Zuschauer ab 22:15 Uhr ab. Der prozentuale Marktanteil steigerte sich am späteren Abend auf 4,2 Prozent, während die Zielgruppe mit 0,21 Millionen auf einen Wert von 5,8 Prozent kommen konnte.