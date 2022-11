«Sturm der Liebe»: Zwei neue Castmitglieder noch vor Weihnachten

TV-News

Ab Dezember 2022 sorgen Christofer Jan Busse und Marcel Zuschlag am „Fürstenhof“ für Herzklopfen.

Ab Folge 3.953 (voraussichtlicher Sendetermin 23. Dezember) wird Christopher Jan Busse als Noah Schwarzbach in der Bavaria-Fiction-Produktionzu sehen sein. Noah ist das mittlere der drei Schwarzbach Kinder und kommt an den "Fürstenhof", um für seine Schwester Eleni da zu sein, die einen schweren Unfall hatte. Anders als seine Schwester hat Noah einen handwerklichen Beruf als Schreiner gelernt und nach seiner erfolgreich abgeschlossenen Lehre ein Work-and-Travel Jahr eingelegt. Markus, der Noah lieber im Schwarzbach-Konzern gesehen hätte, war von der Berufswahl seines Sohns wenig begeistert. Aber Noah wollte seinen Traum leben und wurde damals auch von seiner Mutter in seinem Zukunftsentwurf bestärkt. Im Bilanzskandal um die Schwarzbach-AG merken Noah und Eleni, die seit ihrer Kindheit ein enges Band verbindet, dass sie grundverschiedene Meinungen über ihre Eltern haben. Zum ersten Mal kommt es zu einem Konflikt, der nicht so leicht zu kitten sein wird.„Ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt, das liegt an dem tollen Team sowie den Kolleginnen und Kollegen! Wobei ich zugeben muss, dass ich anfangs sehr aufgeregt war. Ich habe viel Spaß bei den Dreharbeiten und lerne jeden Tag unglaublich viel", erklärt Christopher Jan Busse. Über seine Rolle verrät er: „Noah ist sehr naturverbunden, ehrlich und durch und durch ein Familienmensch. Von Luxus hält Noah nicht viel. Mir macht die Rolle großen Spaß und ich bin gespannt, wo die Reise noch hin geht.“Darüber hinaus wird Marcel Zuschlag ab Folge 3.949 in die Rolle des emphatischen und offenherzigen Leander Saalfelds schlüpfen, welche am 19. Dezember planmäßig gesendet werden soll. Nachdem Leander Saalfeld sein Medizinstudium erfolgreich abgeschlossen hat, kommt der Sohn von Laura und Alexander nach Bichlheim, um dort im Krankenhaus seine Assistenzarztstelle anzutreten. Umgeben von seinen beiden Opas Werner und Alfons und seiner Cousine Valentina fühlt er sich in seiner neuen Wahlheimat schnell zu Hause.Über seinen Charakter erklärt Marcel Zuschlag: „Leander geht in seinem Beruf als Arzt voll und ganz auf. Auch wenn ihm das Lernen in der Schule nicht immer leichtgefallen ist, ist er sehr ehrgeizig, wenn es um die Medizin oder seine Patienten geht.“ Zuschlag weiter: „Die ersten Staffeln von «Sturm der Liebe» habe ich damals zusammen mit meiner Mutter geschaut. Umso schöner finde ich es, jetzt selbst Teil dieses modernen 'Märchens' sein zu können. Meine erste Woche am Set war wirklich überwältigend. So viele neue Eindrücke und Menschen und dann soll man noch so locker wie möglich vor der Kamera agieren. Doch das hat sich inzwischen gelegt, auch dank des großartigen Arbeitsklimas hinter den Kulissen.“