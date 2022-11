Böhmermann holt die 2-Millionen-Marke - Welke gewinnt die jungen Zuschauer

Quotennews

Jan Böhmermann und die Macher hinter dem «ZDF Magazin Royale» mussten sich rund sieben Monate gedulden, ehe die 2-Millionen-Marke wieder geknackt wurde.

Reichweiten-Erfolg für das! Während bereits die Primetime mitvor 5,27 Millionen Zuschauern den senderweiten Tagessieg feiern konnte undim Anschluss vor noch 4,3 Millionen Zuschauern das zweitbeste Format des Tages war, lief es auch bei den späten ZDF-Shows. Doch der Reihe nach: Nach der «SOKO Leipzig» lief dasvor noch 3,47 Millionen Zuschauern, die jüngeren Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entwickelten sich ab der Primetime von 0,54 Millionen über 0,36 auf 0,51 Millionen. Der Trend also klar steigend in Richtung vonundDas Welke-Format ab 22:30 Uhr steigerte gar noch die Gesamtreichweite auf starke 3,86 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, während der Marktanteil auf gute 18,6 Prozent kletterte. Doch hier war das Prunkstück deutlich die Gruppe der jungen Zuschauer. Hier versammelten sich 1,02 Millionen Fernsehende im entsprechenden Alter, was kurzerhand die beste Reichweite des gesamten Tages in der Altersspanne markierte. Der Marktanteil von 20,7 Prozent ist schlichtweg grandios. Keine kleinen Fußstapfen also für Böhmermann und das- doch auch die Show ab 23 Uhr wusste zu gefallen.Mit 2,03 Millionen Zuschauern knackt die Late-Night-Satire seit dem 01. April erstmals wieder 2-Millionen-Marke, der erreichte Marktanteil von 12,0 Prozent attestiert hier ein ordentliches Einspielergebnis. Die jüngeren Fernsehzuschauer ließen mit 0,82 Millionen etwas nach, doch auch hier ergab sich mit 20,2 Prozent am jungen Markt ein schlicht exzellenter Wert. Mehr als 20 Prozent Anteil in dieser Zuschauersparte gelang dem «ZDF Magazin Royale» zuvor erst einmal, damals mit 0,9 Millionen Zuschauern am 12. November 2021.