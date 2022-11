«Ninja Warrior Germany»-Halbfinale kann Reichweite halten

Quotennews

«Die stärkste Show Deutschlands» hält mit dem ersten Halbfinale in Sachen Reichweite mit der Vorwoche mit - die Quoten sinken leicht.

Seit dem letzten Freitag im September springen, hangeln, klettern und fallen die Kandidaten bei RTL undwieder durch den Parcour. Für ganz große Sprünge reichte es bei der aktuellen Staffel noch nicht wirklich. Mit Blick auf die Gesamt-Reichweite markierte der 28. Oktober mit 1,92 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 8 Prozent den Bestwert, die Zielgruppe war mit 0,91 Millionen und starken 16,9 Prozent ebenfalls an diesem Tag am erfolgreichsten. Doch Licht und Schatten lagen in den letzten Wochen nah beieinander. Nach der Top-Leistung des 28. Oktober hatte es das gestern gezeigte erste Halbfinale nicht leicht.Doch scheinbar hat das RTL-Format mit den letztlichen Bestwerten ordentlich Reichweite erschlossen. Mit 1,89 Millionen Zuschauern konnten beinah der Wert der Vorwoche bestätigt werden, wenn auch der Marktanteil von 8,0 auf 7,6 Prozent fällt. Identisches Bild in der Zielgruppe, denn mit 0,85 Millionen Umworbenen konnten quasi punktgenau die 0,86 der Vorwoche bestätigt werden. Hier fiel der Marktanteil hauchdünn von 15,5 auf 15,4 Prozent. Stellt sich nun lediglich die Frage, ob diese Werte auch ausreichen, wenn es weiter in Richtung des Finales geht. Von einem Staffel-Finale erwartet sich ein Sender schließlich doch Highlight-Quoten und -Reichweiten.Weiter deutlich von Highlight-Werten entfernt, bleibt. Die Show am späten Abend holte gestern noch 0,74 Millionen Zuschauer ab 23:15 Uhr, der Marktnateil fiel damit deutlich auf 5,2 Prozent. Die Zielgruppe verabschiedete sich gleichermaßen deutlich, es verweilte 0,34 Millionen Werberelevante, womit immerhin ordentliche 10,0 Prozent am entsprechend jungen Markt gehalten werden konnten.