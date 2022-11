Quotencheck

Die Dokusoapläuft bei RTLZWEI und begleitet künftige Eltern auf der Geburtsstation. Im Fokus steht jedoch vor allem die Arbeit des Personals, welches sich um den kommenden Nachwuchs kümmert. So wird den Zuschauern ein Einblick in den Arbeitsalltag der jungen Assistenzärzte und Hebammenschülerinnen geboten. Neben den Ereignissen im Kreißsaal werden auch die Geburtsvorbereitungen, die Voruntersuchungen und die erste Nachsorge begleitet. Von Ende Juni bis Anfang September strahlte der Sender acht neue Episoden aus, die jeweils mittwochs ab 22.15 Uhr auf Sendung gingen.Zum Auftakt am 29. Juni fanden sich 0,53 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm ein. Dies hatte einen hohen Marktanteil von 3,2 Prozent zur Folge. Die Zielgruppe war mir 0,20 Millionen Jüngeren vertreten, was direkt dem besten Wert der Staffel entsprach. So wurde hier ebenfalls der Staffelrekord von überzeugenden 5,4 Prozent Marktanteil aufgestellt. Eine Woche später verfolgten noch 0,47 Millionen Fernsehende die Ereignisse auf der Geburtsstation. Dies spiegelte sich in einem guten Resultat von 2,8 Prozent wider. Bei den 0,13 Millionen Umworbenen verkleinerte sich die Quote um zwei Prozentpunkte auf annehmbare 3,4 Prozent.Weiter ging es am 13. Juli vor einem Publikum von 0,54 Millionen Menschen, das erneut 3,2 Prozent Marktanteil einfuhr. Auch die 0,16 Millionen Werberelevanten steigerten sich nun wieder auf solide 4,3 Prozent. Eine Woche später stellte man auch dem Gesamtmarkt mit 0,68 Millionen Zuschauern und einer starken Sehbeteiligung von 3,8 Prozent den Staffelbestwert auf. Erneut waren 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährige mit von der Partie, die nun jedoch auf passable 3,7 Prozent zurückgefallen waren.Eine Woche später war mit 0,52 Millionen Neugierigen noch ein hoher Marktanteil von 3,0 Prozent möglich. Bei den 0,12 Millionen Jüngeren musste sich der Sender mit einem niedrigen Resultat von 2,8 Prozent zufriedengeben. Am 24. August fanden sich 0,54 Millionen Zusehende vor dem Bildschirm ein und erhöhten den Marktanteil wieder auf überzeugende 3,3 Prozent. Bei den 0,13 Millionen Umworbenen wurde nun ein annehmbarer Marktanteil von 3,4 Prozent gemessen.Der Tiefpunkt war in der darauffolgenden Woche erreicht, als man mit 0,47 Millionen Interessenten nicht über eine knapp überdurchschnittliche Quote von 2,6 Prozent hinauskam. Die 0,09 Millionen Werberelevanten rutschten zudem deutlich auf miese 2,1 Prozent ab. Zum Staffelfinale am 7. September ging es mit 0,55 Millionen Zuschauern jedoch wieder aufwärts auf hohe 3,2 Prozent Marktanteil. Bei den 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährigen ging die Ausstrahlung mit einem mäßigen Resultat von 3,0 Prozent zu Ende.Unterm Strich entschieden sich im Schnitt 0,54 Millionen Fernsehzuschauer für die acht neuen Ausgaben von «Die Babystation» bei RTLZWEI . Der Sender kam somit auf einen hohen Wert von 3,1 Prozent Marktanteil. Etwas schwerer tat sich das Programm hingegen in der Zielgruppe, die durchschnittlich aus 0,14 Millionen Interessenten im Alter von 14 bis 49 Jahren bestand. Hier war mit einer annehmbaren Quote von 3,5 Prozent noch Luft nach oben.